संसाधनों पर कब्जा, रणनीति और सत्ता की राजनीति

वेनेजुएला का 'आर्को मिनेरो डेल ओरिनोको' क्षेत्र, (जहां एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के अप्रयुक्त संसाधन होने का अनुमान है) चांदी, सोना और दुर्लभ धातुओं से समृद्ध बताया जाता है। ये धातुएं अमरीकी सैन्य प्रणालियों, रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं व उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक कमी के दौर में इनका रणनीतिक महत्व तेल से कम नहीं है। इन पर नियंत्रण अमरीका को यूरोपीय संघ व अन्य देशों पर भू-राजनीतिक बढ़त दिला सकता है। दूसरा कारण अमरीका की वह पारंपरिक दलील है, जिसे वह 'लोकतंत्र की बहाली' कहता है। इस बार संदर्भ वेनेजुएला के 2024 के कथित 'धांधली भरे' चुनाव हैं, जिनमें विपक्षी उम्मीदवार एडमुनदो गोंजालेज उरुतिया- जो पूर्व-चुनावी सर्वेक्षणों में आगे थे, को 44.2 प्रतिशत वोट मिले, जबकि मादुरो को 51.2 प्रतिशत वोट मिलने की पुष्टि की गई। यह स्थिति दिसंबर 1989 के माल्टा शिखर सम्मेलन की याद दिलाती है, जब अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव से पनामा के मैनुअल नोरेगा का जिक्र करते हुए कहा था कि अमरीका उनके खिलाफ 'मजबूत अभियोग' तैयार कर रहा है और पनामा में 'लोकतंत्र' लाने जा रहा है। स्पेन के दैनिक 'एल पाइस' के अनुसार तीसरा कारण ट्रंप की नई सुरक्षा नीति है, जिसमें लैटिन अमरीका को अमरीका की कई गंभीर समस्याओं जैसे अवैध प्रवासन, नशीले पदार्थों का निर्यात, अंतरराष्ट्रीय अपराध और बढ़ते चीनी निवेश का स्रोत माना गया है।