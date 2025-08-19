नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के बाद एक और पति का हुआ मर्डर, लाश की ऐसी हालत देखकर कांप गई पुलिस… इसलिए मारा पत्नी ने

Jaipur Crime News: राजस्थान में एक और मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। खैरथल-तिजारा जिले में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के खुलासे के बाद अब जयपुर में एक पत्नी के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में 16 अगस्त को मिले एक शव के बारे में अब पुलिस ने कल रात खुलासा किया है और हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, प्रेमी और कुछ अन्य सहयोगियों को दबोचा है। हत्या के लिए खतरनाक प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कुछ ही घंटों में केस खोल दिया। मृतक की पहचान मनोज के रुप में हुई थी।
मुहाना पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार रैगर ई-रिक्शा चलाता था और परिवार का पेट पालता था। मालपुरा गेट इलाके में रहने वाले उसके छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि वह 16 अगस्त की शाम को अपने रिक्शा में सवारियां लेकर गया था। वह देर रात तक लौटता था, इसलिए किसी को चिंता नहीं थी कि वह कब आएगा। लेकन करीब ग्यारह बजे किसी का फोन आया और उसने मुहाना इलाके में बुलाया। वहां जाकर देखा तो मनोज का शव पड़ा था। गला लगभग कटा हुआ था और शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। पूरा शव खून से लथपथ था।
इसकी सूचना जब परिवार के अन्य लोगों तक पहुंची तो घर में बवाल मच गया। मनोज की पत्नी संतोष का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरों में मनोज नजर आ रहा है और उसके साथ सिर्फ एक ही सवारी है। पुलिस ने उसे तलाशना चाहा तो वह मिल गया और उसका नाम मोहित शर्मा था। मोहित से पूछताछ के आधार पर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस ने कल रात इस केस को खोल दिया।
जांच में सामने आया कि मनोज शराब पीने का आदी था और वह आए दिन अपनी पत्नी संतोष से मारपीट करता था। संतोष ने प्रेमी ऋषि को इसके बारे में बताया और कहा कि अब सहन नहीं होता। मनोज पीटता है और शक भी करता है कि उसके अवैध संबंध हैं। इस पर कई हफ्तों पहले ही मनोज को ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो चली थी। इस दौरान तीनों ने मिलकर कई क्राइम एपिसोड देखे, गूगल पर मर्डर मिस्ट्रीज केसेज खंगाले, अपराध की वेबसीरीज देखी…। लेकिन कुछ काम नहीं आया। पुलिस ने सिर्फ दो दिन में ही केस खोल दिया।
पुलिस ने बताया कि प्लानिंग के तहत मनोज और ऋषि ने करीब तीन सप्ताह पहले नई सिमें ली थीं। इसी से दोनों बातचीत करते थे और संतोष का भी उनसे लगातार संपर्क था। इस बीच 16 अगस्त को मोहित ने रिक्शा बुक किया और उसे मुहाना इलाके में सुनसान स्थान पर ले गए। वहां ऋषि और संतोष ने पहले ही प्लानिंग के अनुसार मनोज का गला काट दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हत्या समेत अन्य कई धाराओं में तीनों को अरेस्ट किया गया है। प्रारंभिक जांच में मनोज के शराब पीने, मारपीट करने और पत्नी पर शक करने का एंगल ही सामने आ रहा है।