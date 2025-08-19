नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के बाद एक और पति का हुआ मर्डर, लाश की ऐसी हालत देखकर कांप गई पुलिस… इसलिए मारा पत्नी ने

Jaipur Crime News: राजस्थान में एक और मर्डर मिस्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। खैरथल-तिजारा जिले में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के खुलासे के बाद अब जयपुर में एक पत्नी के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में 16 अगस्त को मिले एक शव के बारे में अब पुलिस ने कल रात खुलासा किया है और हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, प्रेमी और कुछ अन्य सहयोगियों को दबोचा है। हत्या के लिए खतरनाक प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कुछ ही घंटों में केस खोल दिया। मृतक की पहचान मनोज के रुप में हुई थी।