सट्टे की लत से ऑटो चालक पर हुआ 18 लाख का कर्ज, नाराज पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम

विकास लगातार उसे वापस लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन प्रियंका ने कहा कि वह जब तक पूरा कर्ज नहीं उतार देता प्रियंका वापस घर नहीं आएगी। 11 अगस्त को इसी बात को लेकर विकास फिर से प्रियंका से मिला और दोनों में कर्ज की बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। उस विवाद से प्रियंका टूट गई। उस समय तो वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन बाद में जब पीहर के लोग सो गए तो वह चुपके से अपने बेटे को लेकर घर से निकली और नजदीक ही रेलवे ट्रेक पर पहुंच गई। ट्रेन आते ही उसके सामने कूद गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर विकास भी वहां पहुंचा और पत्नी एवं बच्चे की हालत देखकर दहल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।