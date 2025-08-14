Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सट्टे की लत से ऑटो चालक पर हुआ 18 लाख का कर्ज, नाराज पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम

Jaipur Crime News: लेकिन पिछले कुछ दिन से सट्टे का कर्जा लेने वाले कर्जदार लगातार घर आ रहे थे। इस कारण से प्रियंका परेशान थी और वह पिछले महीने अपने पीहर चली गई थी।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 14, 2025

photo - patrika

Jaipur Crime News: पति के सट्टे की लत से परेशान होकर पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर ट्रेन के आगे कूद गई। पति कुछ देर बाद तलाश करते हुए पहुंचा तो दोनों के क्षत-विक्षत शव ही बरामद हो सके। मृतका के परिवार ने उसके पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। मामले की जांच मालपुरा गेट थाना पुलिस कर रही है। इस घटना के बाद से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रारंभिक जानकारी के आधार पर सामने आया कि मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई। प्रियंका की शादी कुछ समय पहले ही विकास से हुई थी। विकास को सट्टे की लत थी। ऑटो की सारी कमाई वह सट्टे में उड़ा देता था। वह विश्वकर्मा इलाके में अपने माता-पिता और पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिन से सट्टे का कर्जा लेने वाले कर्जदार लगातार घर आ रहे थे। इस कारण से प्रियंका परेशान थी और वह पिछले महीने अपने पीहर चली गई थी।

विकास लगातार उसे वापस लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन प्रियंका ने कहा कि वह जब तक पूरा कर्ज नहीं उतार देता प्रियंका वापस घर नहीं आएगी। 11 अगस्त को इसी बात को लेकर विकास फिर से प्रियंका से मिला और दोनों में कर्ज की बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। उस विवाद से प्रियंका टूट गई। उस समय तो वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन बाद में जब पीहर के लोग सो गए तो वह चुपके से अपने बेटे को लेकर घर से निकली और नजदीक ही रेलवे ट्रेक पर पहुंच गई। ट्रेन आते ही उसके सामने कूद गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर विकास भी वहां पहुंचा और पत्नी एवं बच्चे की हालत देखकर दहल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

14 Aug 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सट्टे की लत से ऑटो चालक पर हुआ 18 लाख का कर्ज, नाराज पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम

