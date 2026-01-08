राजस्थान एसओजी का बड़ा एक्शन: नौसेना भर्ती फर्जीवाड़े में भारत सेवक समाज का डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने देशभर में फर्जी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र जारी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए भारत सेवक समाज, चेन्नई के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भारतीय नौसेना में फायर टेक्नीशियन पद की प्रतियोगी परीक्षा 2025 से जुड़े फर्जी प्रमाण-पत्रों के मामले में की गई है। संस्था के चेयरमैन बीएस बालचंद्रन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।