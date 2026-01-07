Pali News: फंदे पर लटका मिला मैकेनिक का शव, जवान बेटे की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मामले की जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)
Pali News: पाली शहर में बुधवार को एक 21 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जवान बेटे की अचानक मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वे बार-बार यही कहते नजर आए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विकास ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस के अनुसार, यह मामला पाली शहर के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र का है।
पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी विकास (21) पुत्र मांगीलाल एक कार शोरूम में मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। वह बुधवार को रोज की तरह काम पर गया था। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक अविवाहित था।
दोपहर के समय विकास ने अपने साथियों से आराम करने की बात कहकर जोधपुर रोड स्थित आशापुरा टाउनशिप के पास कंपनी के एक कमरे में जाने की जानकारी दी। काफी देर तक जब वह नजर नहीं आया तो साथियों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला।
युवक द्वारा यह कदम उठाने के कारणों का अभी तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस परिजनों और सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है तथा मामले की जांच जारी है।
