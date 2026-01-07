Pali News: फंदे पर लटका मिला मैकेनिक का शव, जवान बेटे की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी विकास (21) पुत्र मांगीलाल एक कार शोरूम में मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। वह बुधवार को रोज की तरह काम पर गया था। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक अविवाहित था।