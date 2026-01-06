जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई

पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों की निकाली परेड (फोटो- पत्रिका)
जोधपुर: कमिश्नरेट के जिला पश्चिम क्षेत्र में फरारी काट रहे दो इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने के बाद पुलिस ने सख्त संदेश देने की कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम को दोनों आरोपियों को प्रतापनगर क्षेत्र स्थित लाला लाजपत राय कॉलोनी में हथकड़ी लगाकर घुमाया। यह वही इलाका है, जहां ये बदमाश लंबे समय से वारदातें करते आ रहे थे। पुलिस की इस परेड के दौरान कॉलोनीवासी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए।
डीएसटी और प्रतापनगर सदर थाना पुलिस की टीम ने दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित था। एक आरोपी प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है, जबकि दूसरा सूरसागर थाने का।
बता दें कि दोनों ने 15 दिसंबर को जोधपुर में एक घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की वारदात के बाद फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी।
फरार चल रहे मुख्य आरोपियों की पहचान संजय परिहार और मुकेश परिहार उर्फ मयूर के रूप में हुई थी। दोनों की गिरफ्तारी के लिए डीएसटी प्रभारी मेहराज के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
जांच के दौरान सूचना मिली कि दोनों आरोपी जोधपुर छोड़कर दिल्ली की ओर भाग गए हैं। इस पर एक टीम को रेल मार्ग से दिल्ली भेजा गया, जबकि दूसरी टीम सड़क मार्ग से उनकी तलाश में जुटी रही।
पुलिस के अनुसार, सर्दी के मौसम का फायदा उठाते हुए दोनों बदमाशों ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। सिर के बाल कटवाकर और भिखारी जैसा वेश धारण कर वे पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस टीम के दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों बदमाश ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से पुलिस पीछा कर रही थी। उधर, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी घेराबंदी करके पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। संजय परिहार के खिलाफ 16 और मयूर के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं।
