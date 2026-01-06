जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई

जोधपुर: कमिश्नरेट के जिला पश्चिम क्षेत्र में फरारी काट रहे दो इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने के बाद पुलिस ने सख्त संदेश देने की कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम को दोनों आरोपियों को प्रतापनगर क्षेत्र स्थित लाला लाजपत राय कॉलोनी में हथकड़ी लगाकर घुमाया। यह वही इलाका है, जहां ये बदमाश लंबे समय से वारदातें करते आ रहे थे। पुलिस की इस परेड के दौरान कॉलोनीवासी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए।