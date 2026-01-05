भीलवाड़ा में नंदी से क्रूरता के बाद बवाल, युवक को ‘मुर्गा’ बनाकर घुमाया, ‘कंगारू कोर्ट’ पर प्रताड़ना और जुर्माने का आरोप

जानकारी के अनुसार, 2 जनवरी को गांव निवासी पप्पू मीणा के खेत में एक सांड फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। सांड को खेत से हटाने के लिए पप्पू ने उसे ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया और गांव के बाहर तक घसीटते हुए ले गया। इस पूरी घटना का किसी ग्रामीण ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अगले दिन 3 जनवरी को गांव में आक्रोश फैल गया।