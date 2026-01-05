टोंक में ‘खजाने’ के रहस्य से उठा पर्दा, जमीन से निकला था रहस्यमयी देग, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान संदिग्ध दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकेश मीणा (32) पुत्र तेजाराम मीणा और अभिषेक मीणा (24) पुत्र कैलाशचंद मीणा, दोनों निवासी जयनारायण मीणा की ढाणी सींदड़ा को डिटेन कर गहन पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे तांबे की धातु पर सोने की परत चढ़ाकर नकली सोने की ईंट और बिस्किट तैयार करते थे तथा तांत्रिक विद्या का सहारा लेकर भोले-भाले लोगों से ठगी करने की योजना बनाते थे।