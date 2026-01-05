खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को लॉरेंस गैंग की धमकी, गैंगस्टर बोला- घर आकर गोलियों और ग्रेनेड से उड़ाऊंगा

धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी कस्बे में रंगदारी का यह तीसरा मामला सामने आया है, जिसने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी खाटूश्यामजी में सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनियां और पालिका के पूर्व उप-चेयरमैन व अनाज के बड़े व्यापारी पूर्णमल हरनाथका को इसी तरह लॉरेंस गैंग की ओर से रंगदारी की धमकियां मिल चुकी हैं। सीओ रींगस राव आनंद कुमार और खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे अब तक रंगदारी की धमकियों के मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और न ही इस मामले में अपेक्षित गंभीरता बरती गई है।