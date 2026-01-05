5 जनवरी 2026,

सोमवार

खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को लॉरेंस गैंग की धमकी, गैंगस्टर बोला- घर आकर गोलियों और ग्रेनेड से उड़ाऊंगा

खाटूश्यामजी में गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की रंगदारी और जान से मारने की धमकियों से दहशत फैल गई है। मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के पुत्र से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए गोलियों और ग्रेनेड से मारने की धमकी दी गई है।

Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Jan 05, 2026

Gangster Lawrence Bishnoi, Lawrence Gang, Lawrence Gang threat, Lawrence Gang threat in Sikar, Lawrence Gang threat in Rajasthan, Sikar News, Rajasthan News, extortion threat, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, लॉरेंस गैंग, लॉरेंस गैंग की धमकी, सीकर में लॉरेंस गैंग की धमकी, राजस्थान में लॉरेंस गैंग की धमकी, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज, रंगदारी के लिए धमकी

फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में फिरौती और जान से मारने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन माह में खाटू के एक बड़े व्यवसायी और एक राजनेता को रंगदारी की धमकियां मिल चुकी हैं। ताजा मामले में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान से गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के खास गुर्गे हरिचंद उर्फ हैरी बॉक्सर ने तीन करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है।

दहशत का माहौल

मंदिर कमेटी से जुड़े वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों में दहशत का माहौल है। खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि श्री श्याम मंदिर कमेटी, खाटूश्यामजी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है।

विदेशी नंबर से आया मैसेज

पीड़ित ने बताया कि 3 जनवरी को वह अपनी होटल के कमरे में बैठा हुआ था। शाम करीब 4.05 बजे एक विदेशी नंबर से उसके वॉट्सऐप पर 'हाय' का मैसेज आया। 4 जनवरी को दोपहर 1.27 बजे उसी नंबर से मैसेज कर उसे कॉल करने को कहा गया। श्याम भक्त समझकर उसने कॉल किया, लेकिन कॉल कट गया। दो मिनट बाद, 1.29 बजे उसी नंबर से कॉल आया।

3 करोड़ मांगें

फोन करने वाले ने बताया कि वह हैरी बॉक्सर, लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा है। उसने धमकी दी कि उसे उसके रहने, सभी गतिविधियों, घर और पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी है। उसने कहा कि कल शाम तक 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सेटलमेंट कर ले, वरना मरने के लिए तैयार रहे। धमकी देते हुए कहा गया कि इस बात को हल्के में न ले, वरना घर आकर गोलियों से या ग्रेनेड से मार दिया जाएगा।

ज्ञापन देने के बाद मिली धमकी

मानवेंद्र ने एफआईआर में बताया है कि वह मंदिर के सेवक परिवार का सदस्य है। 23 दिसंबर 2025 को श्री श्याम मंदिर कमेटी के चुनाव संपन्न करवाए जाने के संबंध में उसने सीकर कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था।

ज्ञापन में श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, ट्रस्टी नरेंद्र सिंह चौहान और निर्वाचन अधिकारी मोहन सिंह के खिलाफ शिकायत की गई थी। उसने शक्ति सिंह चौहान को अध्यक्ष और रवि सिंह चौहान को गलत तरीके से कोषाध्यक्ष बनाए जाने का आरोप लगाया था। मानवेंद्र का कहना है कि इसी घटनाक्रम के बाद उसे जानलेवा हमले और रंगदारी की धमकी मिली।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी कस्बे में रंगदारी का यह तीसरा मामला सामने आया है, जिसने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी खाटूश्यामजी में सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनियां और पालिका के पूर्व उप-चेयरमैन व अनाज के बड़े व्यापारी पूर्णमल हरनाथका को इसी तरह लॉरेंस गैंग की ओर से रंगदारी की धमकियां मिल चुकी हैं। सीओ रींगस राव आनंद कुमार और खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे अब तक रंगदारी की धमकियों के मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और न ही इस मामले में अपेक्षित गंभीरता बरती गई है।

Published on:

05 Jan 2026 09:54 pm

खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को लॉरेंस गैंग की धमकी, गैंगस्टर बोला- घर आकर गोलियों और ग्रेनेड से उड़ाऊंगा

