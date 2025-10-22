Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

पुलिस के मुताबिक हादसा नेशनल हाईवे-52 पर रामपुरा पुलिया के पास सुबह करीब 3 बजे हुआ। जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले 7 लोग तीन बाइकों पर सवार होकर मंगलवार को खाटू श्याम जी गए थे। ये सभी लोग रात को ही वापस जयपुर लौट रहे थे। तभी चौमूं थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एसयूवी 3 बाइकों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 लोग गंभीर घायल हो गए।