Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे में घायल महिला। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, 3 लोग गंभीर घायल हो गए।
हादसे के सूचना मिलते ही चौमूं एसएचओ प्रदीप शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीन घायलों को एंबुलेंस की मदद से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवावाया। वहीं, हादसे में मारे गए चार लोगों में से तीन के शवों को जयपुर के कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। एक मृतक के शव को चौमूं के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
बताया जा रहा है ये सभी लोग खाटू श्यामजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के है और यूपी के बनारस के रहने वाले है। ये लोग हाल ही में जयपुर में रहते है।
पुलिस के मुताबिक हादसा नेशनल हाईवे-52 पर रामपुरा पुलिया के पास सुबह करीब 3 बजे हुआ। जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले 7 लोग तीन बाइकों पर सवार होकर मंगलवार को खाटू श्याम जी गए थे। ये सभी लोग रात को ही वापस जयपुर लौट रहे थे। तभी चौमूं थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एसयूवी 3 बाइकों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 लोग गंभीर घायल हो गए।
हादसे में घायल 6 लोगों में से 3 की रास्ते में मौत हो गई। चौमूं के सरकारी अस्पताल से सभी घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही एक महिला सहित तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं, तीन घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।
मृतकों की पहचान वीरेंद्र श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव पुत्र वीरेंद्र श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव पत्नी लक्की श्रीवास्तव और लक्की पुत्र इंद्रप्रकाश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में गंभीर घायल अविनाश पुत्र विजय बहादुर, रौनक पुत्र अविनाश और संगीता पत्नी वीरेंद्र सिंह का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है।
