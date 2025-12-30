सात समंदर पार चमकी जयपुर की ज्वैलरी, सोने को पछाड़ रही आर्टिफिशियल आभूषणों की डिमांड

जयपुर। राजस्थान में आर्टिफिशियल ज्वैलरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वजह साफ है कि सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने लोगों को किफायती और आकर्षक विकल्प की ओर आकर्षित किया है। यह उद्योग न केवल स्थानीय मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना रहा है। पारंपरिक डिजाइनों और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण राजस्थानी आर्टिफिशियल ज्वैलरी को विशिष्ट बनाता है। 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राजस्थान का कुल निर्यात 83,704.24 करोड़ रुपए रहा, जिसमें रत्न और आभूषण और आर्टिफिशियल ज्वैलरी शामिल है।