दुनियाभर में जयपुर की धाक: देशी ही नहीं, विदेशी मैम के हाथों में भी खनक रहीं लाख की चूड़ियां

सविता व्यास

जयपुर। राजस्थान की लाख की चूडिय़ां सदियों पुरानी पारंपरिक कला हैं, जो महिलाओं की शोभा बढ़ाती हैं। ये चूडिय़ां प्राकृतिक लाख से हाथों से बनाई जाती हैं और रंग-बिरंगे डिजाइन से सजी होती हैं। मुख्य रूप से जयपुर में यह कारोबार फल-फूल रहा है, जहां मणिहार समुदाय के कारीगर कुशलता से इन्हें तैयार करते हैं। त्योहारों जैसे तीज, गणगौर और करवा चौथ पर इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। ये चूडिय़ां न केवल स्थानीय संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि शादी-विवाह और विशेष अवसरों पर अनिवार्य मानी जाती हैं। इस उद्योग से हजारों कारीगरों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। जयपुर के बाजारों से ये चूडिय़ां देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचती हैं। विदेशों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे निर्यात में योगदान होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण अनुकूल होने से आधुनिक पीढ़ी भी इन्हें पसंद कर रही है। यह हस्तकला राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती है और नई डिजाइनों से बाजार में नई जान डाल रही है। कुल मिलाकर, लाख की चूडिय़ां राज्य की पहचान और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं।