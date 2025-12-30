IMD Alert: नए साल के जश्न में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर… राजस्थान के 16 जिलों में 2 दिन बारिश की चेतावनी

फोटो-पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने दो दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इसके बाद घने कोहरे की चेतावनी है। इस बीच यदि बारिश होती है तो नए साल के जश्न में लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि एक मजबूत नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में 31 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में इस तरह की बारिश को मावठ कहा जाता है। यदि 31 दिसंबर को बारिश होती है तो यह प्रदेश में पहली मावठ की बारिश होगी।
इसके अलावा मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में 1 जनवरी 2026 के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 1 जनवरी को हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं इस इलाके में 2 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है।
बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयुपर के मुताबिक, आगामी जनवरी महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आगामी दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग