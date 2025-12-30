30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

IMD Alert: नए साल के जश्न में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर… राजस्थान के 16 जिलों में 2 दिन बारिश की चेतावनी

IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के 16 जिलों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 के लिए बारिश की चेतावनी है। वहीं इसके बाद घने कोहरे का अलर्ट है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 30, 2025

IMD Alert

फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने दो दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इसके बाद घने कोहरे की चेतावनी है। इस बीच यदि बारिश होती है तो नए साल के जश्न में लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि एक मजबूत नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में 31 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में इस तरह की बारिश को मावठ कहा जाता है। यदि 31 दिसंबर को बारिश होती है तो यह प्रदेश में पहली मावठ की बारिश होगी।

1 जनवरी 2026 को बारिश की चेतावनी

इसके अलावा मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में 1 जनवरी 2026 के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 1 जनवरी को हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं इस इलाके में 2 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है।

इन जिलों में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट

कुल मिलाकर, 31 दिसंबर को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू, नागौर, बाड़मेर और जालोर जिले में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 1 जनवरी 2026 को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझनूं, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर में बारिश का येलो अलर्ट है।

बारिश के बाद कोहरे का संकट

बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयुपर के मुताबिक, आगामी जनवरी महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आगामी दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: नए साल के जश्न में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर… राजस्थान के 16 जिलों में 2 दिन बारिश की चेतावनी

