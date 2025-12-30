IMD Alert: नए साल के जश्न में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर… राजस्थान के 16 जिलों में 2 दिन बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने दो दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इसके बाद घने कोहरे की चेतावनी है। इस बीच यदि बारिश होती है तो नए साल के जश्न में लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है।