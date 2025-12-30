Jaipur: नए साल की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों को लगेगा झटका, इतना महंगा हो जाएगा पुरा स्मारकों को देखना

जयपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। 1 जनवरी से अब पुरा स्मारकों को देखना महंगा होगा। पुरातत्व विभाग ने आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों के टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी की है।