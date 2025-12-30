Jaipur: नए साल की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों को लगेगा झटका, इतना महंगा हो जाएगा पुरा स्मारकों को देखना

हवामहल। फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। 1 जनवरी से अब पुरा स्मारकों को देखना महंगा होगा। पुरातत्व विभाग ने आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों के टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी की है।
पुरातत्व विभाग के अधीन आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल समेत सभी स्मारकों में प्रवेश के लिए एकल और कंपोजिट टिकट की नई दरें तय कर दी गई हैं।
सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार टिकट दरों में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। किसी भी दिन लिया गया कंपोजिट टिकट 10 दिन तक मान्य रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि टिकट दरों में यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है।
|स्मारक
|देसी पर्यटक
|विदेशी पर्यटक
|भारतीय छात्र
|विदेशी छात्र
|आमेर किला
|200
|1000
|50
|500
|अल्बर्ट हॉल
|100
|600
|50
|300
|हवामहल
|100
|600
|50
|300
|नाहरगढ़
|100
|600
|50
|300
|जंतर-मंतर
|100
|600
|50
|300
|ईसरलाट
|50
|200
|20
|100
|कंपोजिट टिकट
|550
|1700
|180
|800
देसी पर्यटक: 1300
विदेशी पर्यटक: 5500
भारतीय छात्र: 600
विदेशी छात्र: 2800
( टिकट राशि रुपए में)
