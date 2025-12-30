30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: नए साल की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों को लगेगा झटका, इतना महंगा हो जाएगा पुरा स्मारकों को देखना

नए साल पर घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों को झटका लगा है। 1 जनवरी से आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित प्रदेश के प्रमुख स्मारकों में प्रवेश के लिए टिकट महंगे हो गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 30, 2025

Archaeological Department, Jaipur Archaeological Department, visiting old monuments is expensive, Jaipur News, Rajasthan News, पुरातत्व विभाग, जयपुर पुरातत्व विभाग, पुरा स्मारकों को देखना महंगा, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, Amer Fort, Hawa Mahal, Jantar Mantar, Albert Hall

हवामहल। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। 1 जनवरी से अब पुरा स्मारकों को देखना महंगा होगा। पुरातत्व विभाग ने आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों के टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी की है।

पुरातत्व विभाग के अधीन आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल समेत सभी स्मारकों में प्रवेश के लिए एकल और कंपोजिट टिकट की नई दरें तय कर दी गई हैं।

दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी

सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार टिकट दरों में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। किसी भी दिन लिया गया कंपोजिट टिकट 10 दिन तक मान्य रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि टिकट दरों में यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है।

नई दरें (1 जनवरी से लागू)

स्मारकदेसी पर्यटकविदेशी पर्यटकभारतीय छात्रविदेशी छात्र
आमेर किला200100050500
अल्बर्ट हॉल10060050300
हवामहल10060050300
नाहरगढ़10060050300
जंतर-मंतर10060050300
ईसरलाट5020020100
कंपोजिट टिकट5501700180800

कंपोजिट टिकट (सभी स्मारकों पर मान्य)

देसी पर्यटक: 1300
विदेशी पर्यटक: 5500
भारतीय छात्र: 600
विदेशी छात्र: 2800
( टिकट राशि रुपए में)

ये भी पढ़ें

महाराणा प्रताप पर बयान के बाद गुलाबचंद कटारिया ने मांगी माफी, बोले- किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूं
उदयपुर
Maharana Pratap, statement on Maharana Pratap, Punjab Governor Gulabchand Kataria, Gulabchand Kataria, Udaipur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: नए साल की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों को लगेगा झटका, इतना महंगा हो जाएगा पुरा स्मारकों को देखना

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में नए साल पर आस्था का सैलाब: आराध्य देव 9 घंटे देंगे दर्शन, 17 घंटे होंगे मोतीडूंगरी गणेश जी के दर्शन, जानें टाइमिंग

Jaipur New Year
जयपुर

VDO ने प्रोबेशन पीरियड में किया करोड़ों रुपए का गबन, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी सरकारी राशि

VDO-Sidharth
झुंझुनू

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में 31 दिसंबर-1 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department new Prediction Rajasthan these districts 31 December and 1 January 2026 Rain alert
जयपुर

जयपुर को किसकी लगी नजर, 9 घंटे में 3 बड़ी आग, JCB वाली आग बुझी भी नहीं थी कि कोचिंग में उठी लपटें, बच्चे फंसे

जयपुर

Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

Mass-Suicide-Attempt
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.