Train Ticket: इस तरह करें टिकट बुक, आपके बुजुर्ग माता-पिता को ट्रेन में मिल सकेगी लोअर बर्थ, जानें तरीका

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि आरक्षित कोचों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लोअर बर्थ कोटा निर्धारित है। यह सुविधा केवल उन यात्रियों को दी जाती है जो अकेले या जोड़े में यात्रा कर रहे हैं। दो से अधिक लोगों के समूह को यह सुविधा नहीं मिलेगी। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का टिकट किसी वयस्क यात्री के साथ संयुक्त रूप से बना है, तो उसे भी यह सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों का टिकट अलग से बनाया जाए तो उन्हें लोअर सीट मिल सकती है।