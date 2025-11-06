Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Train Ticket: इस तरह करें टिकट बुक, आपके बुजुर्ग माता-पिता को ट्रेन में मिल सकेगी लोअर बर्थ, जानें तरीका

रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित कोचों में विशेष लोअर बर्थ कोटा तय किया है। यह सुविधा केवल अकेले या जोड़े में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 06, 2025

train news

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए लोअर बर्थ (निचली सीट) सुविधा को और सरल बना दिया है। अब सीनियर सिटीजंस को टिकट बुकिंग के दौरान उनकी आयु के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम स्वत: लोअर बर्थ आवंटित करेगा। यह सुविधा स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकंड एसी कोचों में लागू है।

अकेले या जोड़े में यात्रा कर रहे सीनियर सिटीजन को सुविधा

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि आरक्षित कोचों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लोअर बर्थ कोटा निर्धारित है। यह सुविधा केवल उन यात्रियों को दी जाती है जो अकेले या जोड़े में यात्रा कर रहे हैं। दो से अधिक लोगों के समूह को यह सुविधा नहीं मिलेगी। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का टिकट किसी वयस्क यात्री के साथ संयुक्त रूप से बना है, तो उसे भी यह सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों का टिकट अलग से बनाया जाए तो उन्हें लोअर सीट मिल सकती है।

यह वीडियो भी देखें

लोअर बर्थ कोटा का निर्धारण

रेलवे के अनुसार, स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6, थर्ड एसी में 4 से 5 और सेकंड एसी में 2 लोअर बर्थ आरक्षित की जाती हैं। इन सीटों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष यात्रियों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों तथा गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता से आवंटित किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Garlic Cultivation : लहसुन की खेती से हो सकती है बंपर कमाई, बस किसान आजमाए ये 5 वैज्ञानिक ट्रिक
जयपुर
Garlic cultivation can generate huge profits farmers should simply try these 5 scientific tricks

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 03:50 pm

Published on:

06 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Train Ticket: इस तरह करें टिकट बुक, आपके बुजुर्ग माता-पिता को ट्रेन में मिल सकेगी लोअर बर्थ, जानें तरीका

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भाजपा विधायक का बयान VIRAL, ‘बस में 1 दरवाजा, कार में 5, फिर भी नहीं बच पाए… यह सब संयोग’

Chief Whip Jogeshwar Garg
जोधपुर

जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

blod
जोधपुर

Phalodi Accident: जिस भीषण हादसे में हुई थी 15 लोगों की दर्दनाक मौत, उसे लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Phalodi accident
जोधपुर

Rajasthan Blast: राजस्थान में शादी वाले घर में बारूद से ब्लास्ट, धमाके से गांव दहला, दुल्हे समेत 16 घायल

Rajasthan Cylinder Blast
जोधपुर

Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर फिर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 ने दम तोड़ा

road accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.