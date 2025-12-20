हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जे का प्रयास, तीन गिरफ्तार

कब्जे का प्रयास करने के आरोपी।
जोधपुर.
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में राजस्थान आवासन मण्डल की जमीन पर शनिवार को कुछ भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। चौहाबो थाना पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त की।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि भट्टी की बावड़ी क्षेत्र में चौहाबो सेक्टर-17ई में राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा, कब्जाशुदा व नियोजक राजकीय सिवाचक जमीन है, जहां कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचे और अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया। राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियंता दीपक मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई कर पाबंद करने का आग्रह किया।
थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक के निर्देशन में पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी से कब्जे का प्रयास कर रहे चौहाबो में वैष्णव नगर निवासी केसाराम पुत्र दलाराम प्रजापत, भट्टी की बावड़ी में मालियों की बस्ती निवासी हेमंत पुत्र सोहनलाल माली व जलजोग सर्कल के पास सिंधी कॉलोनी निवासी कैलाश पुत्र एमएल भार्गव को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जेसीबी भी जब्त की गई है।
थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि पाल बालाजी मंदिर के पास फुटपाथ् किनारे झोंपड़ पट्टी में रहने वालों में विवाद और मारपीट हो गई थी। पथराव व लाठियों से हमला कर दिया गया था। सभी मुख्य रोड पर आ गए थे और यातायात बाधित कर दिया था। इस मामले में चौहाबो सेक्टर-14 झोंपड़ी पट्टी निवासी महेन्द्र पुत्र श्यामाराम भाट, मंगल पुत्र रामूराम भाट व थोरियों की ढाणी के सामने निवासी बुधाराम पुत्र रूपाराम को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
