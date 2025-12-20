हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जे का प्रयास, तीन गिरफ्तार

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि पाल बालाजी मंदिर के पास फुटपाथ् किनारे झोंपड़ पट्टी में रहने वालों में विवाद और मारपीट हो गई थी। पथराव व लाठियों से हमला कर दिया गया था। सभी मुख्य रोड पर आ गए थे और यातायात बाधित कर दिया था। इस मामले में चौहाबो सेक्टर-14 झोंपड़ी पट्टी निवासी महेन्द्र पुत्र श्यामाराम भाट, मंगल पुत्र रामूराम भाट व थोरियों की ढाणी के सामने निवासी बुधाराम पुत्र रूपाराम को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।