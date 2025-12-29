महाराणा प्रताप पर बयान के बाद गुलाबचंद कटारिया ने मांगी माफी, बोले- किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूं

उन्होंने आगे कहा कि उनका आशय यह था कि महाराणा प्रताप की वीरता और संघर्ष की कहानियों को घर-घर तक पहुंचाने का काम पहले भी किया जा सकता था। यदि उनके शब्दों से यह प्रतीत हुआ कि उन्होंने महाराणा प्रताप को ‘जिंदा करने’ की बात कही, तो उसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं। कटारिया ने दोहराया कि महाराणा प्रताप के प्रति उनका पूरा सम्मान है और उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उनके पूरे भाषण को संदर्भ सहित सुनें और यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।