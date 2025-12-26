26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

उदयपुर

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट, महाराणा प्रताप को लेकर दिया था बयान

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट सामने आया है। क्षत्रिय करणी सेना प्रमुख राज शेखावत ने कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए बयान के विरोध में आपत्तिजनक पोस्ट किया।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 26, 2025

Punjab Governor Gulab Chand Kataria

Governor Gulab Chand Kataria (Patrika Photo)

उदयपुर: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को लेकर क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट किया। 22 दिसंबर को गोगुंदा में एक शिलान्यास कार्यक्रम में महाराणा प्रताप पर राज्यपाल कटारिया के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए यह आपत्तिजनक पोस्ट की है।

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, सुन रे गुलाबचंद, तेरी औकात में रह और हमारे महाराणा प्रताप का अपमान तू पहले भी कर चुका है। अब फिर क्या है? करणी सैनिकों, मारो रे इसे जब और जहां मिले। पोस्ट करने वाला डॉ. राज शेखावत गुजरात का बताया गया है।

हालांकि, राज्यपाल कटारिया ने इस मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उदयपुर प्रवास पर आए कटारिया से पत्रिका ने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

कटारिया का यह बयान वायरल

गोगुंदा की धूली घाटी में एक कार्यक्रम में 22 दिसंबर को कटारिया ने कहा, महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। पहली बार भूरा भाई एमएलए बनकर आए थे और पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी। तब हमने विकास का पैसा गोगुंदा में भेजा था या नहीं?

अब हल्दीघाटी भी जानी जाती है, पोखरगढ़ भी जाना जाता है और चावंड भी। मायरे की गुफा थी कि नहीं? तुम्हें इतने साल दिखती थी? वहां तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई। उदय सिंहजी की छतरी यहां बनाई। इस बात को कौन याद रखता है?
हम लोगों का काम करने का तरीका जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपका पैसा आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने बीएपी पर भी निशाना साधा। बोले, वो कहते हैं कि हिंदू नहीं हैं। तो तू कहां से आया रे, महाराणा प्रताप की सेना में? अगर तू यहां का आदिवासी नहीं होता, भीलू राणा नहीं होता तो क्या राणा युद्ध लड़ सकता था?

संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर इस तरह की पोस्ट की है तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। यह वीडियो आधा-अधूरा वायरल किया है। इसे आप ठीक से सुनेंगे तो बीएपी के रेफरेंस में बात कही गई है।
-योगेश गोयल, एसपी उदयपुर

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट, महाराणा प्रताप को लेकर दिया था बयान

