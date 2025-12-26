डिप्टी सीएम दीया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह अर्जुन अवॉर्ड 2025 के लिए नॉमिनेट, भारतीय पोलो टीम के रह चुके हैं कैप्टन

पद्मनाभ सिंह ने कम उम्र में ही पोलो में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी खेल शैली, रणनीतिक समझ और लीडरशिप की देश-विदेश में सराहना होती रही है। खेल के साथ-साथ युवाओं को प्रेरित करने की उनकी भूमिका को देखते हुए साल 2018 में उन्हें फोर्ब्स अंडर-30 एशिया की सूची में भी शामिल किया गया था। हाल ही में अमेरिकी ब्रांड यूएस पोलो एसोसिएशन ने उन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई है।