राजस्थान पुलिस की दबंगई: थड़ी के पास खड़े युवक पर तानी रिवॉल्वर, वाहन में तोड़फोड़, हेड कांस्टेबल निलंबित

केकड़ी/अजमेर: केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सरेआम एक युवक से बेवजह मारपीट, वाहन क्षतिग्रस्त करने और रिवॉल्वर तानने जैसे गंभीर आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को निलंबित कर दिया।