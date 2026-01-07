7 जनवरी 2026,

अजमेर

राजस्थान पुलिस की दबंगई: थड़ी के पास खड़े युवक पर तानी रिवॉल्वर, वाहन में तोड़फोड़, हेड कांस्टेबल निलंबित

अजमेर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। थड़ी पर खड़े युवक से मारपीट करने और उसके वाहन में तोड़फोड़ का आरोप है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आमजन से अभद्रता के मामले में संबंधित हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

अजमेर

image

Arvind Rao

Jan 07, 2026

Ajmer Police High Handedness

पुलिस ने युवक पर तानी रिवॉल्वर (फोटो-एआई)

केकड़ी/अजमेर: केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सरेआम एक युवक से बेवजह मारपीट, वाहन क्षतिग्रस्त करने और रिवॉल्वर तानने जैसे गंभीर आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को निलंबित कर दिया।

ग्राम सापण्दा निवासी ओमप्रकाश गुर्जर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह रिश्तेदार को इलाज के लिए अस्पताल लाया था। इलाज के बाद अस्पताल के बाहर चाय पीते समय हेड कांस्टेबल राजेश मीणा वहां आया। बेवजह अभद्रता करते हुए ओमप्रकाश और भतीजे राहुल के साथ हॉकी स्टिक से मारपीट की।

थाने ले जाकर तानी रिवॉल्वर

ओमप्रकाश का आरोप है कि राजेश मीणा ने न केवल चौपहिया वाहन के शीशे तोड़े, बल्कि दोनों को जबरन थाने ले जाकर वहां फिर से मारपीट की। डराने के लिए रिवॉल्वर भी तानी। मामले में ओमप्रकाश गुर्जर की रिपोर्ट पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ केकड़ी सदर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

वीडियो वायरल

वहीं, निलंबित हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया। इसमें उसने क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम और सदर थानाधिकारी पर अवैध खनन के आरोप में जब्त वाहन छोड़ने के लिए उस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया।

विभागीय जांच के आदेश

जनसामान्य के साथ अनुशासनहीनता पर केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है। आरोपी को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
-वंदिता राणा, एसपी,अजमेर

आरोप बेबुनियाद

हेड कांस्टेबल ने नशे में सोमवार रात अस्पताल के बाहर उपद्रव फैलाया। आरोप बेबुनियाद हैं। जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
-शत्रुघ्न गौतम, विधायक, केकड़ी

07 Jan 2026 04:54 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान पुलिस की दबंगई: थड़ी के पास खड़े युवक पर तानी रिवॉल्वर, वाहन में तोड़फोड़, हेड कांस्टेबल निलंबित

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

