खुशखबरी: एसिड अटैक पीड़ितों को ‘वनपाल’ बनाएगी भजनलाल सरकार, 12वीं पास होना जरूरी, RSSB ने विज्ञापन में आरक्षित किए पद

Rajasthan Forest Guard recruitment (Photo-AI)
Rajasthan Forest Guard recruitment: दौसा: एसिड अटैक के पीड़ितों को भजनलाल सरकार वनपाल बनाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 17 पद एसिड अटैक पीड़ितों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 6 (2) बी अंतर्गत गठित समिति की 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, एसिड अटैक विक्टिम को आरक्षण का लाभ इस भर्ती में दिया जाएगा। एसिड अटैक विक्टिम के लिए अनुसूचित क्षेत्र में चार पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 13 पद सहित कुल सत्रह पद आरक्षित किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से पीड़ितों के लिए सरकारी नौकरी की नई राह खुली है।
उत्तीर्ण युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पुरुषों को चार घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिलाओं को 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेमी और पुरुषों की 145 सेमी होना जरूरी है।
अनुसूचित क्षेत्र में पद: 46
गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद: 213
कुल पद: 259
आवेदन: 6 जनवरी से
आखिरी तारीख: 4 फरवरी
राजस्थान वनपाल भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा व सीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने की क्षमता और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। दो घंटे की लिखित परीक्षा सौ अंकों की होगी। सवाल भी सौ आएंगे।
-5 अगस्त 2025 को फलौदी में युवती पर एसिड अटैक
-जनवरी 2025 को कोटा में महिला पर एसिड अटैक
-दिसंबर 2023 में अजमेर में युवती पर एसिड अटैक
-अक्टूबर 2025 में दौसा के मोरेड में एसिड अटैक में पिता-पुत्र झुलसे
-इनके अलावा भी एसिड अटैक की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं
वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सत्रह पद एसिड अटैक विक्टिम के लिए आरक्षित किए गए हैं।
-आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग