खुशखबरी: एसिड अटैक पीड़ितों को ‘वनपाल’ बनाएगी भजनलाल सरकार, 12वीं पास होना जरूरी, RSSB ने विज्ञापन में आरक्षित किए पद

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 6 (2) बी अंतर्गत गठित समिति की 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, एसिड अटैक विक्टिम को आरक्षण का लाभ इस भर्ती में दिया जाएगा। एसिड अटैक विक्टिम के लिए अनुसूचित क्षेत्र में चार पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 13 पद सहित कुल सत्रह पद आरक्षित किए गए हैं।