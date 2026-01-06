राजस्थान में डिजिटल क्रांति: जयपुर में ऑनलाइन ई-पट्टा, भीलवाड़ा में AI से ढूंढ़ रहे सड़क के गड्ढे, डिजिफेस्ट में नवाचार पर चर्चा

सत्र में डेटा साइंस के जीएम स्वदीप सिंह ने बताया कि वैश्विक एआई मॉडल भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में भारत की ओर से स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ‘एआई कोष’ के माध्यम से देश के डेटा सेट का व्यापक भंडार तैयार किया जा रहा है। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए 38 हजार ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट तैनात किए गए हैं।