‘राजस्थान, पाकिस्तान थोड़े ही है, 5 नहीं 7% पानी भी देंगे’ डिजिफेस्ट समिट में बोले सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने मामला लटकाए रखा। हम सरकार में आए, मैंने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की। उन्होंने कहा, पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हमने कहा, पांच प्रतिशत नहीं, हम तो सात प्रतिशत भी दे देंगे। राजस्थान है, पाकिस्तान थोड़े ही है। राजस्थान भी हमारा ही भाई है। जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में शामिल हुए सीएम मोहन यादव ने यह बात कही।