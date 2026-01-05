5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

‘राजस्थान, पाकिस्तान थोड़े ही है, 5 नहीं 7% पानी भी देंगे’ डिजिफेस्ट समिट में बोले सीएम मोहन यादव

राजधानी जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में एमपी के सीएम मोहन यादव ने जल विवाद पर कहा कि 25 साल से राजस्थान को 5% पानी देने पर झगड़ा चलता रहा, हमारी सरकार आई तो हमने 7% देने की बात कही। उन्होंने निवेश, प्रतिस्पर्धा और दोनों राज्यों के साझा भविष्य पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 05, 2026

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (Patrika Photo)

जयपुर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और एमपी के बीच वर्षों तक चले जल विवाद के पन्ने फिर खोले। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से राजस्थान के साथ झगड़ा चलता रहा कि इन्हें पांच प्रतिशत पानी क्यों दें?

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने मामला लटकाए रखा। हम सरकार में आए, मैंने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की। उन्होंने कहा, पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हमने कहा, पांच प्रतिशत नहीं, हम तो सात प्रतिशत भी दे देंगे। राजस्थान है, पाकिस्तान थोड़े ही है। राजस्थान भी हमारा ही भाई है। जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में शामिल हुए सीएम मोहन यादव ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि मारवाड़ी वही होता है, जो आपदा में से अवसर निकाल लेता है, राजस्थान ने यह कर दिखाया। इस सत्र में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अलावा कई उद्यमियों ने भी संबोधन दिया।


सीएम ने किस मुद्दे पर क्या कहा

प्रतिस्पर्धा : प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन वह एक-दूसरे को गिराने वाली नहीं, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। यह आयोजन केवल राजस्थान का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के साझा भविष्य का प्रतीक है।

निवेश : पिछले दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने इन्वेस्टमेंट लेन में लगातार काम किया है और अब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। होटल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 एकड़ भूमि एक रुपए की टोकन मनी पर उपलब्ध करा रही है। मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।

निवेशकों से अलग से की बात

सत्र के बाद सीएम यादव ने करीब आधा घंटा अलग से निवेशकों के साथ बात की। इस दौरान वन-टू-वन चर्चा भी की। इनमें ज्यादातर निवेशक, उद्योगपतियों की जन्मभूमि मध्यप्रदेश ही थी, जिनका कारोबार अब देश-विदेश में फैल चुका है। कई विदेशी निवेशकों से भी चर्चा की।

सीएम भजनलाल से मिले

सीएम मोहन यादव सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया। यहां से वे सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान के संयुक्त योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के लिए खास रहेगा वर्ष 2026, ये नई रेल लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम होंगे पूरे
Patrika Special News
rail road project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘राजस्थान, पाकिस्तान थोड़े ही है, 5 नहीं 7% पानी भी देंगे’ डिजिफेस्ट समिट में बोले सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School Holidays: राजस्थान में इन 13 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कहां कब तक स्कूल बंद

school-Holiday
जयपुर

बढ़ती सर्दी व शीतलहर को देखते हुए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश

Rajasthan Baran district up to class 12th all schools remain closed today Due to severe cold wave
जयपुर

राजस्थान के लिए खास रहेगा वर्ष 2026, ये नई रेल लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम होंगे पूरे

rail road project
Patrika Special News

आपकी बात: दहेज हत्या की रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर कैसे प्रयास हों?

ओपिनियन

Army Day Parade: सेना दिवस को लेकर राजधानी जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, तैयारियां जोरों पर

Army Day
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.