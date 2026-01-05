‘राजस्थान, पाकिस्तान थोड़े ही है, 5 नहीं 7% पानी भी देंगे’ डिजिफेस्ट समिट में बोले सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav (Patrika Photo)
जयपुर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और एमपी के बीच वर्षों तक चले जल विवाद के पन्ने फिर खोले। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से राजस्थान के साथ झगड़ा चलता रहा कि इन्हें पांच प्रतिशत पानी क्यों दें?
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने मामला लटकाए रखा। हम सरकार में आए, मैंने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की। उन्होंने कहा, पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हमने कहा, पांच प्रतिशत नहीं, हम तो सात प्रतिशत भी दे देंगे। राजस्थान है, पाकिस्तान थोड़े ही है। राजस्थान भी हमारा ही भाई है। जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में शामिल हुए सीएम मोहन यादव ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि मारवाड़ी वही होता है, जो आपदा में से अवसर निकाल लेता है, राजस्थान ने यह कर दिखाया। इस सत्र में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अलावा कई उद्यमियों ने भी संबोधन दिया।
प्रतिस्पर्धा : प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन वह एक-दूसरे को गिराने वाली नहीं, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। यह आयोजन केवल राजस्थान का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के साझा भविष्य का प्रतीक है।
निवेश : पिछले दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने इन्वेस्टमेंट लेन में लगातार काम किया है और अब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। होटल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 एकड़ भूमि एक रुपए की टोकन मनी पर उपलब्ध करा रही है। मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
सत्र के बाद सीएम यादव ने करीब आधा घंटा अलग से निवेशकों के साथ बात की। इस दौरान वन-टू-वन चर्चा भी की। इनमें ज्यादातर निवेशक, उद्योगपतियों की जन्मभूमि मध्यप्रदेश ही थी, जिनका कारोबार अब देश-विदेश में फैल चुका है। कई विदेशी निवेशकों से भी चर्चा की।
सीएम मोहन यादव सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया। यहां से वे सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान के संयुक्त योजनाओं पर भी चर्चा हुई।
