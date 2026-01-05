राजस्थान के लिए खास रहेगा वर्ष 2026, ये नई रेल लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम होंगे पूरे

राजस्थान में एनएच-758 के राजसमंद-भीलवाड़ा खंड पर 4 ब्लैकस्पॉट्स का सुधार सितंबर, राजस्थान में एनएच-58 (पुराना एनएच-08) के गोमती चौराहा-उदयपुर खंड पर 04 ब्लैकस्पॉट्स का सुधार सितंबर, NH-27 के कोटा-बारां खंड के किमी 1080.263 से 1184.322 तक 4 लेन का सुदृढ़ीकरण और ओवरले का कार्य अक्टूबर, NH-148डी के गुलाबपुरा - उनियारा खंड पर किमी 69.267 से किमी 282.936 तक पक्के कंधे सहित दो लेन का सुदृढ़ीकरण एवं ओवरले निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में कई नए 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य भी इस साल शुरू होना है।