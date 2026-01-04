जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट, टेक्नोलॉजी-स्टार्टअप की वैश्विक पहचान बनेगा प्रदेश, देश-विदेश के दिग्गज होंगे शामिल

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: राजस्थान में नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट’ की शुरुआत रविवार को जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेइसीसी) में होगी। उद्घाटन उद्योग व आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे।
एनवीडिया (अमरीका) के शंकर त्रिवेदी वैश्विक एआई क्रांति और टाई ग्लोबल के अध्यक्ष डॉ. मुरली बुक्कापटनम क्रॉस-बॉर्डर स्टार्टअप इकोसिस्टम की विकसित भूमिका पर संबोधन देंगे। तीन दिन तक चलने वाली समिट में देश-विदेश की कंपनियों के सीईओ व फाउंडर, निवेशक शामिल होंगे।
विभिन्न विषयों पर 40 से ज्यादा सेशन होंगे। दूसरे दिन पांच जनवरी को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आ रहे हैं। इनके अलग-अलग सेशन भी होंगे।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी रविवार से शुरू होगा। मुख्य आकर्षण में फिल्म ‘कैसी ये पहेली’ , ‘नानेरा’ और स्वतंत्र सिनेमा पर रजित कपूर चर्चा करेंगे। 24 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा। सुबह 11.45 बजे ‘सिनेमैटिक क्राफ्ट को समझना: स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक’ फिल्म निर्माण पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे ‘इंडिपेंडेंट सिनेमा को कौन स्क्रीन करता है?’ पर चर्चा होगी। प्रदेश की एवीजीसी नीति के तहत आयोजित कॉमिकॉन में राज्य की बढ़ती एनिमेशन, गेमिंग और क्रिएटिव का प्रदर्शन होगा।
समिट का प्रमुख आकर्षण 6 जनवरी को होने वाली राजस्थान रीजनल एआइ इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें एआई पर केंद्रित सेक्टोरल सत्र होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई नेता अधिकारी शामिल होंगे।
