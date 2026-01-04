4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट, टेक्नोलॉजी-स्टार्टअप की वैश्विक पहचान बनेगा प्रदेश, देश-विदेश के दिग्गज होंगे शामिल

जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट का आगाज होगा। यह आयोजन नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप्स को वैश्विक पहचान दिलाएगा। देश-विदेश के दिग्गज शामिल होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 04, 2026

Rajasthan Digifest Summit

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान में नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट’ की शुरुआत रविवार को जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेइसीसी) में होगी। उद्घाटन उद्योग व आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे।

एनवीडिया (अमरीका) के शंकर त्रिवेदी वैश्विक एआई क्रांति और टाई ग्लोबल के अध्यक्ष डॉ. मुरली बुक्कापटनम क्रॉस-बॉर्डर स्टार्टअप इकोसिस्टम की विकसित भूमिका पर संबोधन देंगे। तीन दिन तक चलने वाली समिट में देश-विदेश की कंपनियों के सीईओ व फाउंडर, निवेशक शामिल होंगे।

विभिन्न विषयों पर 40 से ज्यादा सेशन होंगे। दूसरे दिन पांच जनवरी को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आ रहे हैं। इनके अलग-अलग सेशन भी होंगे।

इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी रविवार से शुरू होगा। मुख्य आकर्षण में फिल्म ‘कैसी ये पहेली’ , ‘नानेरा’ और स्वतंत्र सिनेमा पर रजित कपूर चर्चा करेंगे। 24 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा। सुबह 11.45 बजे ‘सिनेमैटिक क्राफ्ट को समझना: स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक’ फिल्म निर्माण पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे ‘इंडिपेंडेंट सिनेमा को कौन स्क्रीन करता है?’ पर चर्चा होगी। प्रदेश की एवीजीसी नीति के तहत आयोजित कॉमिकॉन में राज्य की बढ़ती एनिमेशन, गेमिंग और क्रिएटिव का प्रदर्शन होगा।

पहली रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस

समिट का प्रमुख आकर्षण 6 जनवरी को होने वाली राजस्थान रीजनल एआइ इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें एआई पर केंद्रित सेक्टोरल सत्र होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई नेता अधिकारी शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

MAA Update : देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में फ्री में इलाज करा सकेगी राजस्थान की जनता
जयपुर
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Update Rajasthan people receive free treatment at more than 30,000 hospitals across the country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 07:43 am

Published on:

04 Jan 2026 07:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट, टेक्नोलॉजी-स्टार्टअप की वैश्विक पहचान बनेगा प्रदेश, देश-विदेश के दिग्गज होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में 4 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर लाता, कोडवर्ड के जरिए करता था सप्लाई

Smuggler Arrested
जयपुर

MAA Update : देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में फ्री में इलाज करा सकेगी राजस्थान की जनता

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Update Rajasthan people receive free treatment at more than 30,000 hospitals across the country
जयपुर

परिक्रमा सत्य की मूर्ति से जुड़ने का मार्ग: गुलाब कोठारी

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
राष्ट्रीय

पत्रिका समूह का पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यान आज, सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाएंगे

jhabarmal award
राष्ट्रीय

केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.