जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट, टेक्नोलॉजी-स्टार्टअप की वैश्विक पहचान बनेगा प्रदेश, देश-विदेश के दिग्गज होंगे शामिल

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी रविवार से शुरू होगा। मुख्य आकर्षण में फिल्म ‘कैसी ये पहेली’ , ‘नानेरा’ और स्वतंत्र सिनेमा पर रजित कपूर चर्चा करेंगे। 24 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा। सुबह 11.45 बजे ‘सिनेमैटिक क्राफ्ट को समझना: स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक’ फिल्म निर्माण पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे ‘इंडिपेंडेंट सिनेमा को कौन स्क्रीन करता है?’ पर चर्चा होगी। प्रदेश की एवीजीसी नीति के तहत आयोजित कॉमिकॉन में राज्य की बढ़ती एनिमेशन, गेमिंग और क्रिएटिव का प्रदर्शन होगा।