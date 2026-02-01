24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग सख्त, जबरन बसों का संचालन रोका तो कार्रवाई, पुलिस अलर्ट

Rajasthan Private Bus Strike: निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग ने भी सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने रोडवेज प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

सीकर। निजी बसों के हड़ताल के चलते रोडवेज बस डिपो में दिनभर यात्रियों की भीड़ रही। फोटो पत्रिका

जयपुर। निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग ने भी सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने रोडवेज प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। बस ऑपरेटर्स की ओर से अगर किसी बस को जबरन रोका जाएगा तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इधर, जयपुर में निजी बसों की हड़ताल का असर देखने को मिला।

जयपुर शहर से करीब दो हजार बसों का संचालन नहीं हुआ। स्लीपर कोच बसों और स्टैज कैरिज बसों के संचालन नहीं होने से सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन पर यात्री भार बढ़ गया। रोडवेज बसों में भीड़ देखने को मिली। वहीं, खाटूश्याम मेले में निजी बसें नहीं चलने से यात्री रोडवेज बसों के ही भरोसे रहे। रोडवेज को मेले में भीड़ को देखते हुए 200 अतिरिक्त बसें लगानी पड़ी।

बसें खड़ी कर प्रदर्शन किया, फिर वार्ता करने गए

बस ऑपरेटर्स ने मंगलवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में बसों को खड़ी कर दिया। इसके बाद सिंधी कैंप पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बस ऑपरेटर्स ने परिवहन मुख्यालय में वार्ता की। बस ऑपरेटर्स ने मांगों पर अधिकारियों से वार्ता की लेकिन सहमति नहीं बनी। ऐसे में ऑपरेटर्स ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा की।

निजी वाहनों ने वसूला अधिक किराया

इधर, निजी बसों की हड़ताल के चलते रोडवेज पर भार बढ़ गया। दिल्ली, अजमेर, सीकर, टोंक सहित अन्य बड़े शहरों के लिए बसें बंद रही। जयपुर आस-पास क्षेत्र में निजी वाहनों ने यात्रियों से किराया बढ़ाया दिया। रोडवेज के दिल्ली रूट पर वोल्वो बसों में यात्रीभार में वृदि्ध हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 08:51 pm

Published on:

24 Feb 2026 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग सख्त, जबरन बसों का संचालन रोका तो कार्रवाई, पुलिस अलर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Robotic Surgery: जयपुर के SMS अस्पताल में कमाल, रोबोटिक सर्जरी की मदद से 110 किलो के मरीज की बचाई जान

jaipur sms hospital robotic surgery successful
जयपुर

AI क्रांति: गुरुग्राम से शुरू हुई भारत की पहली पूरी तरह ऑटोनॉमस डोरस्टेप डिलीवरी, राजस्थान में भी संभावना

जयपुर

आपकी बात: मातृ-शिशु कल्याण केंद्रों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

‘राजस्थान को ‘रक्तरंजित’ होने से बचाना होगा’, विधायक रविंद्र भाटी ने गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित के खौफ पर सरकार को घेरा

Rajasthan MLA Ravindra Singh Bhati Flags Gangster Network, Govt Cites AGTF Crackdown in Assembly
जयपुर

IPS Dr Preeti Chandra : राजस्थान में 'लेडी सिंघम' रिटर्न्स! भजनलाल सरकार ने दी ये बड़ी ज़िम्मेदारी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.