निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग सख्त, जबरन बसों का संचालन रोका तो कार्रवाई, पुलिस अलर्ट

जयपुर। निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग ने भी सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने रोडवेज प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। बस ऑपरेटर्स की ओर से अगर किसी बस को जबरन रोका जाएगा तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इधर, जयपुर में निजी बसों की हड़ताल का असर देखने को मिला।