राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में AI नीति और इंडिया एआई मिशन पर होगा मंथन, आएंगे दुनिया भर के टेक लीडर

इसके अलावा हैकाथॉन पर सबकी निगाह होगी। इसमें बच्चे 36 घंटे में टास्क पूरा करेंगे। समिट में ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी आ रहे हैं। करीब 50 अलग-अलग सत्र होंगे। 10 हजार से अधिक प्रतिभागी और सौ से ज्यादा वक्ता होंगे। सौ से अधिक स्टार्टअप पिच और 300 से ज्यादा प्रदर्शक आ रहे हैं।