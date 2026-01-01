1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में AI नीति और इंडिया एआई मिशन पर होगा मंथन, आएंगे दुनिया भर के टेक लीडर

जयपुर में 4 से 6 जनवरी तक जेईसीसी में तीन दिवसीय राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट होगा। उद्घाटन सीएम मोहन यादव करेंगे। समिट में एआई नीति लॉन्च, अंतरराष्ट्रीय वक्ता, हैकाथॉन, 50 सत्र, 10 हजार प्रतिभागी और 100+ स्टार्टअप शामिल होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 01, 2026

Rajasthan Digifest Global Summit

Rajasthan Digifest Global Summit (Photo-X)

जयपुर: राजस्थान में नवाचार और डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से तीन दिवसीय 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट' का आयोजन चार जनवरी से जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेइसीसी) में होगा। उद्घाटन शाम चार बजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 6 जनवरी को आएंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री डॉ. उदय सावंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। इस दौरान एआई नीति और एआई पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। इंडिया एआई मिशन, गूगल, आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू भी होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सचिव रवि कुमार सुरपुर एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां के स्टार्टअप किस तरह यूनिकॉर्न में बदले, इस पर भी चर्चा होगी।

इसके अलावा हैकाथॉन पर सबकी निगाह होगी। इसमें बच्चे 36 घंटे में टास्क पूरा करेंगे। समिट में ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी आ रहे हैं। करीब 50 अलग-अलग सत्र होंगे। 10 हजार से अधिक प्रतिभागी और सौ से ज्यादा वक्ता होंगे। सौ से अधिक स्टार्टअप पिच और 300 से ज्यादा प्रदर्शक आ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय वक्ता और स्टार्टअप संस्थापक

आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि विश्व स्तरीय वक्ताओं में रमेश रास्कर (एमआईटी), एलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर (स्ट्रैटीजाइजर), फादी गंदूर (संस्थापक, अरामेक्स), अमार अल मलिक (टीईसीओएम ग्रुप), फैसल हम्मूद (दुबई इंटरनेट सिटी), लेन्जॉय लिन (जेनस्पार्क) और डॉ. शादाब खान (एडीआइए लैब) होंगे।

देश के प्रमुख स्टार्टअप संस्थापक, निवेशक और बिजनेस लीडर में अलख पांडे (फिजिक्स वाला), राघव चंद्र (अर्बन कंपनी), प्रशांत टंडन (टाटा वन एमजी), श्रीनाथ रविचंद्रन (अग्निकुल कॉसमॉस), अमित जैन (कारदेखो), टिकांत पिट्टी (ईजमाईट्रिप), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट), राकेश वर्मा (मैपमाईइंडिया), नवनीत मुनओट (एचडीएफसी एएमसी), निलेश शाह (कोटक एएमसी) शामिल होंगे।

राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में AI नीति और इंडिया एआई मिशन पर होगा मंथन, आएंगे दुनिया भर के टेक लीडर

