Kota: मुक्तिधाम से 16 दिनों में तीसरी बार अस्थियां गायब, पुलिस के हाथ खाली, पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

रामगंजमंडी (कोटा): शहर में मुक्तिधाम से अस्थि चोरी की घटनाओं ने शोक संतप्त परिवारों को अस्थि विसर्जन की अपनाई जाने वाली पारंपरिक भावना का निर्वहन नहीं कर पाने से चिंता में डाल दिया है। पंद्रह दिन के अंतराल में तीन मृतकों की अस्थियां मुक्तिधाम से चुराकर ले जाने की घटनाओं के बावजूद फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। अस्थि चोरी की इन घटना को लेकर आक्रोश भी है और मुक्तिधाम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल अब उठने लगे हैं।