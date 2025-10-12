Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rajasthan : कोटा के मुक्तिधाम से अस्थियां गायब, परिजनों के होश उड़े, भारी आक्रोश फैला

Rajasthan : कोटा शहर के सुभाष नगर मुक्तिधाम से अस्थियां गायब हो गईं! यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए और उनमें भारी आक्रोश फैल गया।

2 min read

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 12, 2025

Kota Subhash Nagar Muktidham Ashes Missing Family Members Shocking widespread anger among them

कोटा. क्रिया क्रम के लिए पहुंचे लोगों को अस्थियां नहीं मिली। पत्रिका फोटो

Rajasthan : कोटा शहर के सुभाष नगर मुक्तिधाम से अस्थियां गायब होने का मामला सामने आया है। सुभाष नगर निवासी उमेश मेवाड़ा के निधन पर परिजनों ने गुरुवार को मुक्तिधाम में विधिवत अंतिम संस्कार किया था। शनिवार सुबह जब वे अस्थि संचयन के लिए पहुंचे तो अस्थियां गायब मिलीं। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए और उनमें भारी आक्रोश फैल गया।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

परिजनों ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने स्थान को पूरी तरह सुरक्षित छोड़ दिया था। अगले दिन जब वे अस्थियां एकत्र करने पहुंचे, तो वहां राख या अस्थियों का कोई निशान तक नहीं था। घटना से क्षुब्ध परिजन विधायक संदीप शर्मा के निवास पर पहुंचे और पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुक्तिधाम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने शुरू की जांच। पत्रिका फोटो

खंगाल रहे सीसीटीवी फुटेज

सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने मुक्तिधाम में मौजूद कर्मचारियों और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही, घटना के सुराग जुटाने के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अस्थियां गायब कैसे हुईं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है।

मुक्तिधाम की सुरक्षा व्यवस्था संदेह में। पत्रिका फोटो

सुरक्षा बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों ने भी मुक्तिधाम में सुरक्षा की कमी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख मुक्तिधाम में ऐसी घटना का होना न केवल दुखद है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक आस्था को गहरी ठेस पहुंचाता है। लोगों ने प्रशासन से मुक्तिधामों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग की है।

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता की पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ी
जयपुर
Rajasthan Government Gave Diwali Big Gift Deceased Personnel Dependent Parents Pension has been increased by 20 percent

Published on:

12 Oct 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan : कोटा के मुक्तिधाम से अस्थियां गायब, परिजनों के होश उड़े, भारी आक्रोश फैला

