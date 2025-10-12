Rajasthan : कोटा के मुक्तिधाम से अस्थियां गायब, परिजनों के होश उड़े, भारी आक्रोश फैला

सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने मुक्तिधाम में मौजूद कर्मचारियों और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही, घटना के सुराग जुटाने के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अस्थियां गायब कैसे हुईं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है।