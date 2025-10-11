Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता की पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ी

Rajasthan : दिवाली से पहले दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को बड़ी राहत। सरकार ने पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी है। साथ ही इस नए संशोधन के आदेश जारी किए हैं। दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को अब 30 के बजाय 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी, वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया।