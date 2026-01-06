Indian Railway Gift : राजधानी ट्रेन में लगाया अतिरिक्त कोच, अब इन 2 स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें

फाइल फोटो पत्रिका
Indian Railway Gift : रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए साबरमती-नई दिल्ली-साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार साबरमती-नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती से 7 से 31 जनवरी तक एवं नई दिल्ली से 8 जनवरी से 1 फरवरी तक एक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे ने यात्री सुविधाओं के मद्देनजर खजुराहो-उदयपुर सिटी-खजुराहो ट्रेन का बिजयनगर स्टेशन पर ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार खजुराहो-उदयपुर सिटी प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन 8 जनवरी से आवाजाही के दौरान बिजयनगर स्टेशन पर दो दो मिनट का ठहराव करेगी।
रेलवे ने यात्री सुविधाओं को लेकर ढींढा स्टेशन पर जोधपुर-भोपाल ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया है। इस स्टेशन पर इसकी लंबे समय से डिमांड थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन 7 जनवरी से आवाजाही के दौरान ढींढा स्टेशन पर ठहराव करेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग