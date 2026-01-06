6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

Indian Railway Gift : राजधानी ट्रेन में लगाया अतिरिक्त कोच, अब इन 2 स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें

Indian Railway Gift : रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए साबरमती-नई दिल्ली-साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन 2 स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 06, 2026

Indian Railways gift Rajdhani train an extra coach added two additional stations Stoppage these trains

फाइल फोटो पत्रिका

Indian Railway Gift : रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए साबरमती-नई दिल्ली-साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार साबरमती-नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती से 7 से 31 जनवरी तक एवं नई दिल्ली से 8 जनवरी से 1 फरवरी तक एक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

बिजयनगर स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन

रेलवे ने यात्री सुविधाओं के मद्देनजर खजुराहो-उदयपुर सिटी-खजुराहो ट्रेन का बिजयनगर स्टेशन पर ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार खजुराहो-उदयपुर सिटी प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन 8 जनवरी से आवाजाही के दौरान बिजयनगर स्टेशन पर दो दो मिनट का ठहराव करेगी।

ढींढा स्टेशन पर रुकेगी जोधपुर-भोपाल ट्रेन

रेलवे ने यात्री सुविधाओं को लेकर ढींढा स्टेशन पर जोधपुर-भोपाल ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया है। इस स्टेशन पर इसकी लंबे समय से डिमांड थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन 7 जनवरी से आवाजाही के दौरान ढींढा स्टेशन पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Neha Tanwar : गैर जैन समाज की युवती का बड़ा फैसला, पंजाब की नेहा तंवर बड़ीसादड़ी में बनेगी जैन साध्वी
चित्तौड़गढ़
Rajasthan non-Jain community young woman a big decision Punjab Neha Tanwar will become a Jain sadhvi in Bari Sadri Chittorgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indian Railway Gift : राजधानी ट्रेन में लगाया अतिरिक्त कोच, अब इन 2 स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ramadan : खुशखबर, इस बार रमजान में राजस्थान के रोजेदारों को मिलेगी बड़ी राहत, 30 साल बाद बना बड़ा संयोग

Good news This Ramadan fasting Rajasthan Muslims rozadaro get big relief A rare coincidence occurred after 30 years
जयपुर

Jaipur: वांटेड की तलाश में पहुंची पुलिस, सामने आया हाईटेक साइबर ठगी अड्डा,अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी द्वितीय श्रेणी शिक्षक गिरफ्तार, पहले भी बैठाया डमी अभ्यर्थी

पुलिस रिमांड पर आरोपी सुनील कुमार बिश्नोई, पत्रिका फोटो
जयपुर

259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती, 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

Govt-Job
जयपुर

Sanganer Railway Station : सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम ऐनवक्त पर रद्द, आज नहीं आएंगे रेल मंत्री, जानें क्यों

Sanganer Railway Station redevelopmen foundation stone laying ceremony was cancelled at last minute Railway Minister Ashwini Vaishnaw will not be coming today Know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.