Indian Railway Gift : राजधानी ट्रेन में लगाया अतिरिक्त कोच, अब इन 2 स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें

Indian Railway Gift : रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए साबरमती-नई दिल्ली-साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार साबरमती-नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती से 7 से 31 जनवरी तक एवं नई दिल्ली से 8 जनवरी से 1 फरवरी तक एक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।