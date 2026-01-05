Neha Tanwar : गैर जैन समाज की युवती का बड़ा फैसला, पंजाब की नेहा तंवर बड़ीसादड़ी में बनेगी जैन साध्वी

मुमुक्षु नेहा ने विशेष साक्षात्कार में बताया कि उनके गांव खेर कलां (मनासा) की आबादी करीब 2 हजार है, जिसमें महज 12 परिवार जैन समाज के हैं। शेष सभी अन्य जातियों के हैं। बावजूद इसके नेहा का परिवार वर्षों से जैन संस्कारों से जुड़ा है। घर में कभी रात्रि भोजन नहीं होता। साधु-संतों के गांव में आगमन और साध्वी धैर्यप्रभा के प्रवचनों ने नेहा के भीतर वैराग्य का बीज बोया, जो अब एक विशाल संकल्प बन चुका है। 12वीं तक शिक्षित नेहा सात बहनों और एक भाई के भरे-पूरे परिवार से आती हैं। पिता राजेंद्र और माता सोरमी देवी कृषि कार्य से जुड़े हैं।