Rajasthan: शादी से कुछ दिन पहले ही दूल्हे की मौत, इकलौते बेटे का शव देख फूट-फूटकर रोती रही मां

जानकारी के अनुसार सुबह बारिश होने से खेत और मोटर की केबल गीली हो गई थी। अरविंद खेत पर सिंचाई करने पहुंचा था। जैसे ही उसने मोटर का स्विच चालू किया, वह तेज करंट की चपेट में आ गया। पास में ही काम कर रहे उसके माता-पिता ने चीख सुनी और दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।