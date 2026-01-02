Railway : चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर ठहराव का तोहफा, मरुधर एक्सप्रेस का संचालन समय बदला

Railway : चौथ माता के मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पांच से आठ जनवरी के दौरान कुछ रेल सेवाओं को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया है। 12939 पुणे-जयपुर ट्रेन 5 एवं 8 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर 12 बजकर 50 मिनट पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 12 बजकर 52 मिनट पर प्रस्थान करेगी। 12940 जयपुर-पुणे ट्रेन 6 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर दोपहर एक बजकर 50 मिनट पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी।