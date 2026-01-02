2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Railway : चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर ठहराव का तोहफा, मरुधर एक्सप्रेस का संचालन समय बदला

Railway : चौथ माता के मेले के अवसर पर रेलवे ने पांच से आठ जनवरी के दौरान कुछ रेल सेवाओं को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया है। इसके साथ ही मरुधर एक्सप्रेस के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 02, 2026

Railway gift Chauth ka Barwara station Stoppage Marudhar Express operating time has been changed

फाइल फोटो पत्रिका

Railway : चौथ माता के मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पांच से आठ जनवरी के दौरान कुछ रेल सेवाओं को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया है। 12939 पुणे-जयपुर ट्रेन 5 एवं 8 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर 12 बजकर 50 मिनट पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 12 बजकर 52 मिनट पर प्रस्थान करेगी। 12940 जयपुर-पुणे ट्रेन 6 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर दोपहर एक बजकर 50 मिनट पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी।

12980 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस 5 एवं 7 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर रात 9 बजकर 40 मिनट पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना हो जाएगी। 12979 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर 7 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर सुबह सात बजकर 35 मिनट पर आएगी और दो मिनट बाद प्रस्थान करेगी।

मरुधर एक्सप्रेस के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन

रेलवे की ओर से 1 जनवरी से लागू की गई नई समय सारणी के अनुसार मरुधर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इसके अंतर्गत जहां मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से अपने निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी, वहीं वाराणसी सिटी से जोधपुर आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से पहले पहुंचेंगी।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि नई समय सारणी के अंतर्गत गाड़ी संख्या 14854/14864/14866 तथा 14853/14863/14865 के संचालन समय में स्पीड-अप के तहत आंशिक परिवर्तन किया गया है।

नई समय सारणी के अनुसार मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से सुबह 8.25 बजे के स्थान पर अब 8.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन गंतव्य पर सुबह 7.40 बजे के बजाय 7.00 बजे पहुंचेगी। वाराणसी सिटी से जोधपुर के लिए चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस अब शाम 4.25 बजे के स्थान पर 4.40 बजे रवाना होकर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अगले दिन (2 जनवरी से) शाम 6.15 बजे के बजाय 5.30 बजे पहुंचेगी।

भगत की कोठी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन में बढ़ाए डिब्बे

रेलवे ने भगत की कोठी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है। गाड़ी संख्या 04827/04828, भगत की कोठी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन में भगत की कोठी से 3 से 31 जनवरी तक व बान्द्रा टर्मिनस से 4 जनवरी से 1 फरवरी तक 3 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है।

Published on:

02 Jan 2026 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway : चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर ठहराव का तोहफा, मरुधर एक्सप्रेस का संचालन समय बदला

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

