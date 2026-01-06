6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Sanganer Railway Station : सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम ऐनवक्त पर रद्द, आज नहीं आएंगे रेल मंत्री, जानें क्यों

Sanganer Railway Station : सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास आज नहीं होगा। कार्यक्रम को ऐनवक्त पर स्थगित कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जानें क्या है वजह?

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 06, 2026

Sanganer Railway Station redevelopmen foundation stone laying ceremony was cancelled at last minute Railway Minister Ashwini Vaishnaw will not be coming today Know

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। फाइल फोटो पत्रिका

Sanganer Railway Station : जयपुर के सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम ऐनवक्त पर स्थगित हो गया है। इसकी वजह अपरिहार्य कारण बताई जा रही है, जिससे रेलवे की तैयारी अधूरी रह गई। 107 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत री-डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।

मंगलवार दोपहर 12 बजे इस कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम की नई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।

दो साल पहले हुई थी घोषणा

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा दो साल पहले हो गई थी, लेकिन स्टेशन परिसर से गुजर रही बीसलपुर पेयजल लाइन की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो सका। इसका दोबारा नक्शा तैयार किया गया। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद गत वर्ष के अंत में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी।

10 जनवरी को मनाया जाएगा जयपुर स्टेशन का स्टेशन महोत्सव

बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को जयपुर स्टेशन का स्टेशन महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। संभवत: उस वक्त इसका लोकार्पण हो सकता है।

नई बिल्डिंग : शानदार प्रवेश द्वार, सुविधाओं की कतार

1- स्टेशन का मुख्य भव्य भवन 3800 वर्गमीटर क्षेत्र में बनेगा।
2- प्रथम प्रवेश द्वार 3773 वर्गमीटर व द्वितीय प्रवेश द्वार 576 वर्गमीटर में विकसित होगा ।
3- स्टेशन पर माल परिवहन के लिए पार्सल घर बनेगा।
4- चार फुल लेंथ हाईलेवल प्लेटफॉर्म बनेंगे, जो कवर्ड होंगे।
5- छह मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा और एक अंडरपास बनेगा।
6- चार लिफ्ट, छह एस्केलेटर और छह सीढियां लगेंगी।
7- अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगेंगे।
8- पूरा परिसर आधुनिक सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा।
9- वॉशेबल एप्रन और ट्रेन वॉशिंग टर्मिनल सुविधा होगी।
10- भव्य पार्किंग, शानदार वेटिंग रूम, कोच इंडिकेशन बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले लगेंगे।

Updated on:

06 Jan 2026 08:34 am

Published on:

06 Jan 2026 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Sanganer Railway Station : सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम ऐनवक्त पर रद्द, आज नहीं आएंगे रेल मंत्री, जानें क्यों

