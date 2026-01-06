Sanganer Railway Station : सांगानेर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम ऐनवक्त पर रद्द, आज नहीं आएंगे रेल मंत्री, जानें क्यों

1- स्टेशन का मुख्य भव्य भवन 3800 वर्गमीटर क्षेत्र में बनेगा।

2- प्रथम प्रवेश द्वार 3773 वर्गमीटर व द्वितीय प्रवेश द्वार 576 वर्गमीटर में विकसित होगा ।

3- स्टेशन पर माल परिवहन के लिए पार्सल घर बनेगा।

4- चार फुल लेंथ हाईलेवल प्लेटफॉर्म बनेंगे, जो कवर्ड होंगे।

5- छह मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा और एक अंडरपास बनेगा।

6- चार लिफ्ट, छह एस्केलेटर और छह सीढियां लगेंगी।

7- अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगेंगे।

8- पूरा परिसर आधुनिक सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा।

9- वॉशेबल एप्रन और ट्रेन वॉशिंग टर्मिनल सुविधा होगी।

10- भव्य पार्किंग, शानदार वेटिंग रूम, कोच इंडिकेशन बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले लगेंगे।