Cold Wave : शीतलहर का प्रकोप, राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक सभी स्कूल आज रहेंगे बंद

पिछले तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बसें और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रविवार को जिलेभर में न्यूनतम पारा 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बारां शहर में न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी लगातार 5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर, जयपुर मौसम केंद्र ने जिले में में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव संभव है।