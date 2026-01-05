Cold Wave : शीतलहर का प्रकोप, राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक सभी स्कूल आज रहेंगे बंद

फाइल फोटो पत्रिका
Cold Wave : बारां में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 जनवरी को जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त विद्यालय 5 जनवरी को बंद रहेंगे। यह निर्णय शीतलहर से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाएं और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचाएं।
बारां में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से जिले के कई स्थानों पर मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ है। जिलेभर के कई इलाकों में सुबह 10 बजे तक दृश्यता बेहद कम रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में शीतलहर और तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है। मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। इसके चलते जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है।
पिछले तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बसें और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रविवार को जिलेभर में न्यूनतम पारा 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बारां शहर में न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी लगातार 5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर, जयपुर मौसम केंद्र ने जिले में में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव संभव है।
