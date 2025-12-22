Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अब राजस्थान में छाएगा घना कोहरा, कम होगी विजिबिलिटी, बढ़ेगी ठंड

फाइल फोटो - ANI
Weather Update : राजस्थान में दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह चल रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जिस वजह से 21-22 दिसंबर को बादल छाया रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद भी 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। यानि संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से ठंड बढ़ जाएगी।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में उत्तरी सर्द हवा के असर से रविवार को प्रदेश के पूर्वी जिलों में घने कोहरे का असर रहा। अलवर, बहरोड़ और भिवाड़ी में घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता करीब 50 मीटर तक रही। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सीकर सहित कई पूर्वोत्तर जिलों में भी कोहरे का असर देखा गया।
वहीं, पश्चिमी जिलों में रात के न्यूनतम तापमान में 12 डिग्री और दिन के तापमान में 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री तक पहुंच गया। फलोदी में रात का पारा 19.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। राज्य उत्तरी और पूर्वी भागों में 23-24 दिसंबर को कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज होने की संभावना है।
राजस्थान में सोमवार सुबह से जयपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। हल्की ठंडी हवाएं चल रहीं हैं। जयपुर के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से रविवार को राजस्थान के कई शहरों में 'ठंडा दिन' दर्ज किया गया।
