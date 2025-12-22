22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अब राजस्थान में छाएगा घना कोहरा, कम होगी विजिबिलिटी, बढ़ेगी ठंड

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जिस वजह से 21-22 दिसंबर को बादल छाया रहेगा। कई ​इलाकों में घने कोहरे और तेज सर्दी का अलर्ट भी जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 22, 2025

Weather Update today meteorological department Prediction dense fog in Rajasthan which will reduce visibility cold intensify

फाइल फोटो - ANI

Weather Update : राजस्थान में दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह चल रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जिस वजह से 21-22 दिसंबर को बादल छाया रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद भी 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। यानि संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से ठंड बढ़ जाएगी।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में उत्तरी सर्द हवा के असर से रविवार को प्रदेश के पूर्वी जिलों में घने कोहरे का असर रहा। अलवर, बहरोड़ और भिवाड़ी में घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता करीब 50 मीटर तक रही। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सीकर सहित कई पूर्वोत्तर जिलों में भी कोहरे का असर देखा गया।

10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम किया गया दर्ज

वहीं, पश्चिमी जिलों में रात के न्यूनतम तापमान में 12 डिग्री और दिन के तापमान में 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री तक पहुंच गया। फलोदी में रात का पारा 19.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।

23-24 दिसंबर का मौसम अपडेट

मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। राज्य उत्तरी और पूर्वी भागों में 23-24 दिसंबर को कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज होने की संभावना है।

जयपुर सहित कई जिलों में छाया कोहरा

राजस्थान में सोमवार सुबह से जयपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। हल्की ठंडी हवाएं चल रहीं हैं। जयपुर के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से रविवार को राजस्थान के कई शहरों में 'ठंडा दिन' दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Ajmer News : 7वीं बार भी बेटी पैदा हुई, तो बेबस मां ने उठाया यह बड़ा कदम
अजमेर
Ajmer Kishangarh News When a daughter was born for seventh time helpless mother took this Big step

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 07:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अब राजस्थान में छाएगा घना कोहरा, कम होगी विजिबिलिटी, बढ़ेगी ठंड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोगली के जंगल से पहुंची नई मेहमान… जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार बाघिन को लेकर उतरा हेलिकॉप्टर

एमपी से बाघिन पीएन-224 का राजस्थान ट्रांसलोकेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर

पांच करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड बेनकाब, रकम को वाइट मनी में करते थे कन्वर्ट, मास्टरमाइंड समेत 3 अरेस्ट

साइबर फ्रॉड के दो मास्टरमाइंड समेत 3 अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: पचपदरा रिफाइनरी में अरब देशों का क्रूड ऑयल पहुंचना शुरू, जानें कब होगा उद्घाटन, अभी तक का पूरा अपडेट

Pachpadra refinery
जयपुर

राजस्थान में कैब बुकिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी… यात्रियों-ड्राइवरों को मिलेगी सुविधा, बदल जाएंगे ये नियम

Cab Policy
जयपुर

सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी घी फैक्टरी का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.