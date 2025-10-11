राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को मिलेगी नई बिल्डिंग, कार्यवाहक सीजे ने दिए संकेत

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच की स्थापना 30 जनवरी 1977 को हुई। जयपुर की जिला अदालत की बार एसोसिएशन उत्तर भारत की सबसे बडी बार एसोसिएशन है। जयपुर व आसपास के जिलों के अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल का एक काउंटर कुछ वर्ष पहले जयपुर में शुरू हुआ, लेकिन वह पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था। अब बार काउंसिल की ब्रांच खुलने से इससे जुड़े कार्य जयपुर में ही हो सकेंगे।