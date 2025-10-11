राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को मिलेगी नई बिल्डिंग, कार्यवाहक सीजे ने दिए संकेत

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व राजस्थान हाईकोर्ट। पत्रिका फोटो
Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को नई बिल्डिंग मिलने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं हाईकोर्ट के लिए बड़ी जगह मिल जाए और उसमें हर ऑफिस को अलग से जगह मिले। प्रयास चल रहे हैं और हो सकता है कुछ समय बाद बता सकूं कि जगह कहां मिल रही है, लेकिन नई बिल्डिंग बनेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा शुक्रवार को यहां बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जयपुर ब्रांच के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हाईकोर्ट न्यायाधीश, बार काउंसिल सदस्य सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि हो सकता है कुछ दिनों अथवा कुछ महीनों बाद मैं नई बिल्डिंग के लिए जगह मिलने की जानकारी दूं।
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की मौजूदगी में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने बताया कि काउंसिल का एक्सटेंशन काउंटर शुरू होने से जयपुर और आसपास के जिलों के करीब 70 हजार अधिवक्ताओं को जोधपुर मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा ने की, वे वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच की स्थापना 30 जनवरी 1977 को हुई। जयपुर की जिला अदालत की बार एसोसिएशन उत्तर भारत की सबसे बडी बार एसोसिएशन है। जयपुर व आसपास के जिलों के अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल का एक काउंटर कुछ वर्ष पहले जयपुर में शुरू हुआ, लेकिन वह पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था। अब बार काउंसिल की ब्रांच खुलने से इससे जुड़े कार्य जयपुर में ही हो सकेंगे।
