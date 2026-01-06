गुलाबी नगर घने कोहरे के आगोश में लिपटा, शून्य विजिबिलिटी, 16 शहरों में 6,7,8 जनवरी को घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का येलो अलर्ट

Cold day and dense fog in Jaipur: जयपुर। माघ माह में गुलाबीनगर में सीजन का पहला घना कोहरा छा गया। घने कोहरे के कारण शून्य विजिबिलिटी होने पर शहर का मानों जनजीवन ठहर गया। कोहरे के साथ हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर होने पर लोग सुबह देर तक घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को 16 शहरों में शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि जयपुर में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया था।