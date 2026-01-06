गुलाबी नगर घने कोहरे के आगोश में लिपटा, शून्य विजिबिलिटी, 16 शहरों में 6,7,8 जनवरी को घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का येलो अलर्ट

जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में छाया घना कोहरा, पत्रिका फोटो
Cold day and dense fog in Jaipur: जयपुर। माघ माह में गुलाबीनगर में सीजन का पहला घना कोहरा छा गया। घने कोहरे के कारण शून्य विजिबिलिटी होने पर शहर का मानों जनजीवन ठहर गया। कोहरे के साथ हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर होने पर लोग सुबह देर तक घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को 16 शहरों में शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि जयपुर में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया था।
जयपुर शहर में अलसुबह छाए घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह सैर पर निकले लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। घना कोहरा छाए रहने पर सुबह सड़कों पर आवाजाही अन्य दिनों की तुलना में आज कम रही। सुबह 8 बजे तक भी घना कोहरा छाए रहने पर सड़कों पर वाहन रेंग रेंगकर चलते नजर आए। दृश्यता शून्य रहने से दुर्घटना की आशंका के कारण वाहनों की रफ्तार भी बेहद धीमी रही।
मौसम विभाग ने 6,7 और 8 जनवरी को राजस्थान के 16 शहरों में शीत दिन और घना कोहरा छाने की आशंका का लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर आज तड़के से घने कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आज मौसम के बिगड़े मिजाज को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की थी।
मौसम विभाग के अनुसार तीन दिन अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल- तिजारा, कोटा, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और बीकानेर में शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मंगलवार सुबह दृश्यता शून्य दर्ज की गई। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे तक भी छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित रहने पर उड़ानों पर भी आंशिक असर पड़ा है। हालांकि कितनी उड़ानें कोहरे के कारण प्रभावित हुईं इसकी जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन ने फिलहाल नहीं दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ उड़ानों को कोहरे के चलते अन्य एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया है।
प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी भीषण सर्दी और घने कोहरे का असर रहने पर मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शीतलहर और भीषण सर्दी को देखते हुए प्रदेश के 14 जिलों में जिला कलक्टरों ने प्राथमिक कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में दो से पांच दिन तक का अवकाश घोषित किया है। साथ ही उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से कर दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग