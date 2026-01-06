मरुधरा में बर्फीली रात का रियलिटी चेक: कोटा में जगह नहीं-भीलवाड़ा में ताले, बंद व्यवस्थाओं के बीच खुले आसमान में सोने को मजबूर

निगम के चारों आश्रय स्थलों में क्षमता के मुकाबले महज 50 प्रतिशत लोग ही ठहरे हुए हैं, जबकि पीबीएम अस्पताल परिसर में संचालित निजी आश्रय स्थल पूरी तरह भरे हुए हैं। इन सबके बीच, शहर के कई हिस्सों में अब भी परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। पीबीएम परिसर में संचालित आश्रय स्थल में सुरक्षा कारणों से आईडी प्रूफ जमा कराने के बाद ही ठहरने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में लोग ठिठुरते हुए रात बिताने को मजबूर हैं।