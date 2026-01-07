7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

आस्था के भरोसे पर वार: मक्का-मदीना भेजने के नाम पर लाखों की ठगी

जयपुर. धार्मिक यात्रा पर जाने की आस्था और भरोसे को हथियार बनाकर ठगी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Jan 07, 2026

जयपुर. धार्मिक यात्रा पर जाने की आस्था और भरोसे को हथियार बनाकर ठगी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मक्का-मदीना (उमराह) यात्रा पर भेजने के नाम पर फर्जी हवाई टिकट देकर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। सुभाष चौक थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को अधिकृत ट्रैवल एजेंट बताकर दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाया।

अब तक 10 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि पुलिस को आशंका है कि 80 से अधिक लोग इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी को तोपखाना हजूरी, रामगंज निवासी शाहनवाज व सहित नौ अन्य लोगों ने सुभाष चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।शिकायत में बताया गया कि आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ मुईन और उसका साथी खुद को अधिकृत ट्रैवल एजेंट और टिकट बुकिंग सेवा प्रदाता बताकर उमराह यात्रा का भरोसा दिलाते थे। उन्होंने नगद व ऑनलाइन माध्यम से रकम लेकर फर्जी हवाई टिकट थमा दिए।

— लम्बे समय से चल रहा था ठगी का खेलसुभाष चौक थानाप्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 6 जनवरी को मक्का–मदीना के लिए रवाना होना था, लेकिन टिकटों की जांच कराने पर वे फर्जी पाए गए। इसके बाद ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने ख्वास जी का रास्ता, सुभाष चौक निवासी मोइनुद्दीन जुबैर भाटी (28) को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से धार्मिक यात्राओं की आड़ में इस तरह की ठगी कर रहा था।

— रामगंज में भी सामने आया था मामलागौरतलब है कि इससे पहले रामगंज थाना क्षेत्र में भी कस्टम अधिकारी बनकर धार्मिक यात्रा के नाम पर 9.70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से उजागर किया था। इसके बाद सुभाष चौक में भी इस तरह का मामला सामने आने पर पीड़ितों ने थाने में मामला दर्ज करवाया।

—————————————————धार्मिक यात्रा बुकिंग से पहले रखें ध्यान

— किसी भी ट्रैवल एजेंट की अधिकृत मान्यता, कार्यालय का पता और पंजीकरण अवश्य जांचें।— केवल व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल या मौखिक भरोसे पर टिकट और यात्रा पैकेज स्वीकार न करें।

— हवाई टिकट मिलने के बाद एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर से टिकट की पुष्टि जरूर करें।— नकद भुगतान से बचें, बैंक या डिजिटल भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।

— संदेह होने पर तुरंत परिजन या पुलिस से संपर्क करें।— अत्यधिक सस्ती या सीमित समय की पेशकशों से सावधान रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 05:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आस्था के भरोसे पर वार: मक्का-मदीना भेजने के नाम पर लाखों की ठगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लिफ्ट के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत

जयपुर

आपकी बात : चाइनीज मांझे का उपयोग और उससे हो रहे हादसे क्यों नहीं रूक पा रहे हैं?

ओपिनियन

RPSC: 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 जनवरी तक, अक्टूबर में होगी परीक्षा

RPSC
जयपुर

शिवयोग से जागी आंतरिक शक्ति, दो हजार से अधिक साधकों ने ली दीक्षा

समाचार

संपादकीय : भारत में भी हो जंक फूड को लेकर ब्रिटेन जैसी पहल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.