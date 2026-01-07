आस्था के भरोसे पर वार: मक्का-मदीना भेजने के नाम पर लाखों की ठगी

अब तक 10 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि पुलिस को आशंका है कि 80 से अधिक लोग इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी को तोपखाना हजूरी, रामगंज निवासी शाहनवाज व सहित नौ अन्य लोगों ने सुभाष चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।शिकायत में बताया गया कि आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ मुईन और उसका साथी खुद को अधिकृत ट्रैवल एजेंट और टिकट बुकिंग सेवा प्रदाता बताकर उमराह यात्रा का भरोसा दिलाते थे। उन्होंने नगद व ऑनलाइन माध्यम से रकम लेकर फर्जी हवाई टिकट थमा दिए।