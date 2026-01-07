आपकी बात : चाइनीज मांझे का उपयोग और उससे हो रहे हादसे क्यों नहीं रूक पा रहे हैं?

सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा मिले

चाइनीज मांझे पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद हर वर्ष दर्जनों लोग इसके शिकार बन रहे हैं। चाइनीज मांझा सिर्फ पतंग की डोर नहीं, बल्कि एक अदृश्य हथियार बन चुका है, जो पैदल राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है फिर भी इसका उपयोग चोरी-छिपे जारी है। प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री और ऑनलाइन उपलब्धता पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। मनोरंजन के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके साथ ही कई लोग इसके खतरों को गंभीरता से नहीं लेते। हर हादसे के बाद कुछ दिनों की सख्ती लगाई जाती है जिसके बाद फिर वही लापरवाही लौट आती है। प्रशासन के साथ समाज और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें। सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए, अवैध मांझे की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन मिले और दोषियों पर दंड दिया जाए। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर