जयपुर

RPSC: 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 जनवरी तक, अक्टूबर में होगी परीक्षा

आरपीएससी ने सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2025 का सिलेबस जारी किया, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती-2024: बायोलॉजी डिवीजन के अभ्यर्थियों को अंतिम मौका।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 07, 2026

RPSC

फोटो-पत्रिका

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक निदेशक (डीएनए डिवीजन) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) प्रतियोगी परीक्षा–2025 का सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती के अंतर्गत कुल 28 पदों के लिए 23 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था।

इच्छुक अभ्यर्थी 27 जनवरी 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा। सिलेबस जारी होने से अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिलेगी और वे समय रहते रणनीति बना सकेंगे।

वहीं दूसरी ओर, आरपीएससी ने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती–2024 के अंतर्गत बायोलॉजी डिवीजन के 5 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग के वरिष्ठ उप सचिव श्री प्रकाश चंद ओझा के अनुसार ये अभ्यर्थी पूर्व निर्धारित अवधि में आवेदन सब्मिट नहीं कर पाए थे। अब उन्हें 7 से 10 जनवरी 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन करने का मौका दिया गया है।

ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और निर्धारित समय सीमा के बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। समय पर आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन करें और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

image

07 Jan 2026 05:15 pm

