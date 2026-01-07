RPSC: 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 जनवरी तक, अक्टूबर में होगी परीक्षा

वहीं दूसरी ओर, आरपीएससी ने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती–2024 के अंतर्गत बायोलॉजी डिवीजन के 5 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग के वरिष्ठ उप सचिव श्री प्रकाश चंद ओझा के अनुसार ये अभ्यर्थी पूर्व निर्धारित अवधि में आवेदन सब्मिट नहीं कर पाए थे। अब उन्हें 7 से 10 जनवरी 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन करने का मौका दिया गया है।