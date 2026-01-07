Rajasthan DigiFest: जयपुर बना एआई और डिजिटल इकोनॉमी का केंद्र, 200 करोड़ से अधिक निवेश की संभावनाएं

चर्चा का संचालन प्राइमस पार्टनर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर जैन ने किया। इसमें इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह और एनवीडिया साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल धूपर ने एआई के वैश्विक परिदृश्य, अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। अभिषेक सिंह ने डेटा को नई मुद्रा और रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा बताते हुए ऊर्जा, डेटा सेंटर, मॉडल, एप्लीकेशन और स्किलिंग सहित पूरे एआई स्टैक के सशक्तिकरण पर जोर दिया। साथ ही आगामी “इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026” को नवाचार, सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए अहम बताया गया।