लिफ्ट के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत

जयपुर. झालाना क्षेत्र में आरएसआरडीसी लिमिटेड की ओर से निर्माणाधीन भवन में कार्य के दौरान एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई।

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Jan 07, 2026

जयपुर. झालाना क्षेत्र में आरएसआरडीसी लिमिटेड की ओर से निर्माणाधीन भवन में कार्य के दौरान एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने निर्माण कार्य कर रही किशोरी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

माधोराजपुरा निवासी प्रहलाद बैरवा ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई शिवराज बैरवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता था। पांच जनवरी की रात करीब 9 बजे वह बेसमेंट में फर्श निर्माण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान पानी पीने के लिए वह ग्राउंड फ्लोर पर गया। लौटते समय सीढ़ियों के पास लिफ्ट के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिर गया।परिजनों का आरोप है कि लिफ्ट के लिए बनाई गई जगह पर किसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। न तो चेतावनी संकेतक लगाए गए थे और न ही गड्ढे को जाली या बैरिकेडिंग से सुरक्षित किया गया था। मौके पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी। अंधेरे और सुरक्षा उपायों के अभाव में शिवराज करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ काम कर रहे मजदूरों ने उसे तत्काल 108 एंबुलेंस से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कार्रवाई की मांग

परिजन का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, तो यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने किशोरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

चयन बोर्ड को प्रस्तावित था भवनझालाना क्षेत्र में आरएसआरडीसी की ओर से यह भवन निर्माणाधीन है। पहले इसे कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में सीएस स्तर से किसी अन्य विभाग को शिफ्ट करने की बात सामने आई। फिलहाल यह भवन किस विभाग को हैंडओवर होगा, इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।----ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। ना ही चयन बोर्ड के भवन में ऐसी कोई घटना हुई है।

- आलोक राज, अध्यक्ष, चयन बोर्ड

07 Jan 2026 05:36 pm

