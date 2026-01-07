लिफ्ट के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत

माधोराजपुरा निवासी प्रहलाद बैरवा ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई शिवराज बैरवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता था। पांच जनवरी की रात करीब 9 बजे वह बेसमेंट में फर्श निर्माण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान पानी पीने के लिए वह ग्राउंड फ्लोर पर गया। लौटते समय सीढ़ियों के पास लिफ्ट के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिर गया।परिजनों का आरोप है कि लिफ्ट के लिए बनाई गई जगह पर किसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। न तो चेतावनी संकेतक लगाए गए थे और न ही गड्ढे को जाली या बैरिकेडिंग से सुरक्षित किया गया था। मौके पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी। अंधेरे और सुरक्षा उपायों के अभाव में शिवराज करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ काम कर रहे मजदूरों ने उसे तत्काल 108 एंबुलेंस से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।