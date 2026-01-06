Bharat Jodo Setu : जयपुर से बड़ी खबर, भारत जोड़ो सेतु में पड़ी दरार! जेडीए इंजीनियर बता रहे कंस्ट्रक्शन ज्वॉइंट

जेडीए ने इस एलिवेटेड रोड को 2022 में ही तैयार किया है। अब नेहरू सहकार भवन के सामने पिल्लर के ऊपर यह दरार दिखाई दे रही है। इसे लेकर जेडीए के एसई विवेक शर्मा का कहना है कि एलिवेटेड रोड पर हर 30-30 मीटर पर कंस्ट्रक्शन ज्वॉइंट दे रखे हैं, जो दरार जैसा दिखाई देता है। ये ज्वॉइंट खुलने के लिए ही होते हैं।