Bharat Jodo Setu : जयपुर से बड़ी खबर, भारत जोड़ो सेतु में पड़ी दरार! जेडीए इंजीनियर बता रहे कंस्ट्रक्शन ज्वॉइंट

Bharat Jodo Setu : जयपुर से बड़ी खबर। भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड में बड़ी दरार! दरार को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। जेडीए के इंजीनियर इसे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बता रहे हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 06, 2026

Jaipur big news Bharat Jodo Setu bridge appeared crack JDA engineers are calling it a construction joint

भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड में बड़ी दरार। फोटो पत्रिका

Bharat Jodo Setu : तीन साल पहले बना भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड में नेहरू सहकार भवन के सामने बड़ी दरार दिखाई देने लग गई है। अंबेडकर सर्कल से सोडाला तक जा रहे एलिवेटेड रोड से गुजरने वालों को डर सताने लगा है, दरार देख लोग दहशत में हैं। जबकि, जेडीए के इंजीनियर इसे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बता रहे हैं।

ये ज्वॉइंट खुलने के लिए ही होते हैं - जेडीए एसई

जेडीए ने इस एलिवेटेड रोड को 2022 में ही तैयार किया है। अब नेहरू सहकार भवन के सामने पिल्लर के ऊपर यह दरार दिखाई दे रही है। इसे लेकर जेडीए के एसई विवेक शर्मा का कहना है कि एलिवेटेड रोड पर हर 30-30 मीटर पर कंस्ट्रक्शन ज्वॉइंट दे रखे हैं, जो दरार जैसा दिखाई देता है। ये ज्वॉइंट खुलने के लिए ही होते हैं।

बढ़ी फिक्र…रोजाना गुजरते हजारों वाहन

भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड से रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। इस एलिवेटेड से अजमेर रोड, श्याम नगर, वैशाली नगर और सोडाला जाने वाले वाहन चालक निकलते हैं।

भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड क्या है?

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में 'भारत जोड़ो सेतु' की सौगात दी थी। यह सेतु 250 करोड़ रुपए की लागत से यह एलिवेटेड रोड एलआईसी भवन से सोडाला तक बना हुआ है। एलिवेटेड रोड से जयपुरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है।

06 Jan 2026 07:58 am

