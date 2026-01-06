6 जनवरी 2026,

मंगलवार

259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती, 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

RSSB Released Vanpal Notification: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 259 पदों पर वनपाल भर्ती की जाएगी। बोर्ड ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Govt-Job

फोटो: पत्रिका

Details Of Rajasthan Vanpal Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2026 के लिए राजस्थान वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, जो राजस्थान के निवासी हैं और वनपाल के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं।

आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 213 पदों पर की जाएगी, जबकि अन्य पदों के लिए अलग से आवंटन किया गया है।

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल या SSO पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है और उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना आवेदन फॉर्म भर सकता हैं:

सबसे पहले, उम्मीदवारों को राजस्थान रिक्रूटमेंट के पोर्टल पर जाना होगा।

फिर Rajasthan Vanpal 2026 के Apply Now बटन पर क्लिक करें।

SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।

सभी मांगी गई जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

सभी जानकारी जांचने के बाद, Final Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करें।

ये रहेगी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

राजस्थान वनपाल भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही, उन्हें देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने की क्षमता और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।

नोट कर लें इम्पोर्टेन्ट डेट

आवेदन शुरू होने की तारीख: 6 जनवरी 2026

आखिरी तारीख: 4 फरवरी 2026

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती, 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

