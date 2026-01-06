259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती, 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

Details Of Rajasthan Vanpal Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2026 के लिए राजस्थान वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, जो राजस्थान के निवासी हैं और वनपाल के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं।