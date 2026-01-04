4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

Good News: कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंडल में दो दिन में 200 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, साथ ही रेलवे कॉलोनियों के जीर्णोद्धार और अन्य सुविधाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

Kota-Rail-Mandal-Meeting

फोटो: पत्रिका

Kota Railway Division: कोटा रेल मंडल में बीते वर्ष 3000 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की अन्य समस्याओं का भी निस्तारण करने का निर्णय लिया गया है।

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि मजदूर संघ की मंडल रेल प्रबंधक के साथ हुई बैठक में पदोन्नतियों के साथ कई निर्णय लिए गए। इसमें कोटा मंडल की समस्त रेलवे कॉलोनियों के जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान तैयार करके अगले 6 माह में विकसित करने का निर्णय लिया गया।

रोड साइड स्टेशन के कर्मचारियों को 25 किमी के दायरे में बड़े स्टेशन पर परिवार सहित निवास देने पर भी विचार किया जा रहा है। रनिंग स्टाफ के लिए मोतीपुरा चौकी लॉबी बंद करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। कोटा सागर क्रेक फिक्स पाथ पर केवल 6 गाड़ियां ही चलाई जाएगी।

इसके अलावा विभागीय सहायक लोको पायलट चयन की रिक्तियों को बढ़ाया जाएगा। क्रू-रिव्यू में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और 38 सीएलआइ के पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में रेलवे अधिकारियों के साथ मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह खींची, कार्यकारी अध्यक्ष राम चरण मीना, जेसी बैंक डायरेक्टर चेतराम मीना, रविन्द्र शर्मा, केके गौतम, विरेन्द्र मीना समेत अन्य मौजूद रहे।

दो दिन में 200 पदोन्नतियां

कोटा मंडल में दो दिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 200 से अधिक कर्मचारियों को नए वर्ष में पदोन्नति का लाभ मिला है। इसमें कैरिज एवं वैगन विभाग में 60, लोको पायलट गुड्स में 36, लोको पायलट पैसेंजर में 9, लोको पायलट मेल में 15, ट्रेन मैनेजर्स में 51 टेलीकॉम विभाग में 7, टीआरडी विभाग में 5, इन्जीनियरिंग विभाग में 20, वर्क्स सुपरवाइजर में 6, सिग्नल विभाग के 5 कर्मचारियों सहित अन्य विभागों में भी पदोन्नतियां दी।

ये भी पढ़ें

Rail Project: मेवाड़-मारवाड़ के बीच खत्म होगा दूरियों का दौर, अरावली की वादियों में 968 करोड़ से बिछ रही नई रेल लाइन
उदयपुर
Rail project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कोटा की बोट सफारी को प्रोमोट करेंगे…’, जानें एक्सप्रेस-वे निर्माण और कोटा टूरिज्म पर क्या बोली डिप्टी CM दिया कुमारी

Kota-Travel-Mart
कोटा

Kota News: गई भैंस थाने में, असली मालिक कौन? 2 दावेदारों के बीच विवाद, डॉक्टर की जांच के बाद हुआ अंतिम फैसला

Kota News
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

Kota mandi bhav
कोटा

सीयूईटी यूजी 2026 : रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 से 31 मई तक होगी परीक्षा

JEE Advanced 2025
कोटा

Cold Day : कोहरा, बादल और बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

Kota Weather
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.