Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

कोटा मंडल में दो दिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 200 से अधिक कर्मचारियों को नए वर्ष में पदोन्नति का लाभ मिला है। इसमें कैरिज एवं वैगन विभाग में 60, लोको पायलट गुड्स में 36, लोको पायलट पैसेंजर में 9, लोको पायलट मेल में 15, ट्रेन मैनेजर्स में 51 टेलीकॉम विभाग में 7, टीआरडी विभाग में 5, इन्जीनियरिंग विभाग में 20, वर्क्स सुपरवाइजर में 6, सिग्नल विभाग के 5 कर्मचारियों सहित अन्य विभागों में भी पदोन्नतियां दी।