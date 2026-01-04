Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

फोटो: पत्रिका
Kota Railway Division: कोटा रेल मंडल में बीते वर्ष 3000 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की अन्य समस्याओं का भी निस्तारण करने का निर्णय लिया गया है।
वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि मजदूर संघ की मंडल रेल प्रबंधक के साथ हुई बैठक में पदोन्नतियों के साथ कई निर्णय लिए गए। इसमें कोटा मंडल की समस्त रेलवे कॉलोनियों के जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान तैयार करके अगले 6 माह में विकसित करने का निर्णय लिया गया।
रोड साइड स्टेशन के कर्मचारियों को 25 किमी के दायरे में बड़े स्टेशन पर परिवार सहित निवास देने पर भी विचार किया जा रहा है। रनिंग स्टाफ के लिए मोतीपुरा चौकी लॉबी बंद करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। कोटा सागर क्रेक फिक्स पाथ पर केवल 6 गाड़ियां ही चलाई जाएगी।
इसके अलावा विभागीय सहायक लोको पायलट चयन की रिक्तियों को बढ़ाया जाएगा। क्रू-रिव्यू में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और 38 सीएलआइ के पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में रेलवे अधिकारियों के साथ मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह खींची, कार्यकारी अध्यक्ष राम चरण मीना, जेसी बैंक डायरेक्टर चेतराम मीना, रविन्द्र शर्मा, केके गौतम, विरेन्द्र मीना समेत अन्य मौजूद रहे।
कोटा मंडल में दो दिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 200 से अधिक कर्मचारियों को नए वर्ष में पदोन्नति का लाभ मिला है। इसमें कैरिज एवं वैगन विभाग में 60, लोको पायलट गुड्स में 36, लोको पायलट पैसेंजर में 9, लोको पायलट मेल में 15, ट्रेन मैनेजर्स में 51 टेलीकॉम विभाग में 7, टीआरडी विभाग में 5, इन्जीनियरिंग विभाग में 20, वर्क्स सुपरवाइजर में 6, सिग्नल विभाग के 5 कर्मचारियों सहित अन्य विभागों में भी पदोन्नतियां दी।
