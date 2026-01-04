4 जनवरी 2026,

रविवार

उदयपुर

Rail Project: मेवाड़-मारवाड़ के बीच खत्म होगा दूरियों का दौर, अरावली की वादियों में 968 करोड़ से बिछ रही नई रेल लाइन

Rail Project: मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला वर्षों पुराना सपना अब हकीकत बनने के करीब है। नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 82 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

2 min read
उदयपुर

image

Kamal Mishra

image

शुभम कड़ेला

Jan 04, 2026

Rail project

फोटो-एआई जेनरेटेड

उदयपुर। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला वर्षों पुराना सपना अब हकीकत बनने के करीब है। मावली जंक्शन-मारवाड़ जंक्शन रेलखंड में नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 82 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है।

इस प्रोजेक्ट में 968 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। जिसके साथ ही मेवाड़ को पहली बार मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान से सीधा ब्रॉडगेज रेल संपर्क मिल जाएगा।

पश्चिमी राजस्थान से सीधे जुड़ेगा मेवाड़

ब्रॉडगेज लाइन के देवगढ़ तक पहुंचते ही उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे प्रमुख शहरों तक सीधी रेल यात्रा संभव हो जाएगी। इससे छात्रों, व्यापारियों, मरीजों और आम यात्रियों को समयबद्ध, सुविधाजनक और किफायती आवागमन मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यापार, रोजगार और राजस्व गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन को लगेंगे पंख, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिलने वाला है। अब तक सीमित परिवहन सुविधाओं के कारण देवगढ़, टाटगढ़, आमेट और आसपास के ऐतिहासिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपेक्षित विकास से वंचित थे। ब्रॉडगेज रेललाइन के जुड़ते ही ये क्षेत्र देशभर के पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ हो जाएंगे। इसका सीधा असर होटल उद्योग, ट्रैवल व्यवसाय, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा। साथ ही कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने के नए अवसर खुलेंगे।

ब्रिटिशकाल की रेललाइन का बदलेगा स्वरूप

मावली-मारवाड़ रेललाइन का निर्माण वर्ष 1936 में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। यह मार्ग उदयपुर और जोधपुर को जोड़ता था, लेकिन आजादी के बाद 152 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड मीटरगेज पर ही सीमित रह गया।

अप्रेल 2024 से बंद है ट्रेन संचालन

ब्रॉडगेज परियोजना का शिलान्यास जुलाई 2023 में नाथद्वारा में हुआ था। मावली से नाथद्वारा तक पहले ही ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जा चुकी थी। नाथद्वारा से देवगढ़ तक गेज परिवर्तन के तहत पुरानी मीटरगेज लाइन हटाकर मार्ग का चौड़ीकरण, पुलियाओं का विस्तार कार्य किया गया। अप्रेल 2024 से इस मार्ग पर मीटरगेज ट्रेन संचालन बंद कर दिया गया।

स्टेशनों का हो रहा कायाकल्प

इस मार्ग पर स्थित कांकरोली, बेजनाल, सोनियाणा मेवाड़, कुंवारिया, लावासरदारगढ़, आमेट, कुंवाथल और देवगढ़ सहित सभी स्टेशनों का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कांकरोली स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म, यात्रियों के लिए ओवरब्रिज और रेलवे स्टाफ के लिए 14 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं।

'नाथद्वारा से देवगढ़ तक ब्रॉडगेज रेललाइन का कार्य 60 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। इसे वर्ष 2026 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। फिलहाल कार्य तेजी से प्रगति पर है।' -अशोक चौहान, रेलवे प्रवक्ता

राजस्थान में बनेगी एक और नई रेल लाइन, सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने लाख रुपए
जोधपुर
New rail line in rajasthan

04 Jan 2026 06:00 am

