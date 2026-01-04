Rail Project: मेवाड़-मारवाड़ के बीच खत्म होगा दूरियों का दौर, अरावली की वादियों में 968 करोड़ से बिछ रही नई रेल लाइन

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिलने वाला है। अब तक सीमित परिवहन सुविधाओं के कारण देवगढ़, टाटगढ़, आमेट और आसपास के ऐतिहासिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपेक्षित विकास से वंचित थे। ब्रॉडगेज रेललाइन के जुड़ते ही ये क्षेत्र देशभर के पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ हो जाएंगे। इसका सीधा असर होटल उद्योग, ट्रैवल व्यवसाय, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा। साथ ही कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने के नए अवसर खुलेंगे।