Mission 2026 : टनल से ट्रैक तक, इन 7 सुविधाओं से बदलेगा राजस्थान, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

Mission 2026 : नया साल 2026 आज से शुरू हो गया है। नए साल पर राजस्थान अब विकास की ऐसी 'हाई-स्पीड' पटरी पर दौड़ने को तैयार है, जहां दूरी कम होगी और सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी। कोटा की दरा टनल से लेकर नागौर की अत्याधुनिक हाई स्पीड रेलवे पटरियों तक, प्रदेश में बुनियादी ढांचे का एक ऐसा जाल बिछ रहा है जो न केवल सफर सुगम बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा। आस्था के केंद्र खाटूश्यामजी में 'स्वदेश दर्शन' के जरिए श्रद्धालुओं को महाकाल नगरी जैसी भव्यता का अनुभव होगा।