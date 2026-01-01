1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Mission 2026 : टनल से ट्रैक तक, इन 7 सुविधाओं से बदलेगा राजस्थान, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

Mission 2026 : राजस्थान में भविष्य का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। अब दुनिया मरुधरा का दम देखेगी। टनल से ट्रैक तक, राजस्थान सुविधाओं में विश्वस्तरीय और बेमिसाल होगा। अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल पटरियां और शानदार हाईवे से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। जानिए रोचक जानकारियां।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 01, 2026

Mission 2026 tunnels to tracks these 7 facilities will transform Rajasthan and give a new impetus to economy

फाइल फोटो पत्रिका

Mission 2026 : नया साल 2026 आज से शुरू हो गया है। नए साल पर राजस्थान अब विकास की ऐसी 'हाई-स्पीड' पटरी पर दौड़ने को तैयार है, जहां दूरी कम होगी और सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी। कोटा की दरा टनल से लेकर नागौर की अत्याधुनिक हाई स्पीड रेलवे पटरियों तक, प्रदेश में बुनियादी ढांचे का एक ऐसा जाल बिछ रहा है जो न केवल सफर सुगम बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा। आस्था के केंद्र खाटूश्यामजी में 'स्वदेश दर्शन' के जरिए श्रद्धालुओं को महाकाल नगरी जैसी भव्यता का अनुभव होगा।

कोटा : भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर दरा टनल से जुलाई तक वाहनों की निर्बाध आवाजाही शुरू हो जाएगी।

नागौर : चौसला में 820 करोड़ की लागत से बन रहा पहला हाई-स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक 2026 में तैयार होगा। यह 63.5 किमी लंबा होगा।

श्रीगंगानगर : राष्ट्रीय राजमार्ग-62 को सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर तक चार लेन किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए की लागत से 75 किमी तक का सफर आसान होगा।

प्रतापगढ़ : प्रतापगढ़ शहर में जाम से निजात के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से बाइपास बनाया जाएगा।

सीकर : खाटूश्यामजी में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 87.87 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे।

पाली : नेशनल हाईवे-325 का निर्माण 2026 में पूरा होगा। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हाईवे यातायात सुगम करेगा।

जयपुर : अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल की सौगात, 500 से अधिक बसों का संचालन।

जयपुर : सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ी करने का काम चल रहा है। जल्द सड़क नए रूप में दिखेगी।

ये भी पढ़ें

Panchayat Raj Elections : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट, आयोग ने कलक्टरों को भेजी गाइडलाइन
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections New update state Election Commission has sent guidelines to District collectors

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 09:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Mission 2026 : टनल से ट्रैक तक, इन 7 सुविधाओं से बदलेगा राजस्थान, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 1 January Meteorological Department has issued a yellow alert for Rajasthan in these 15 districts rain
जयपुर

नए साल पर महंगाई की मार: कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा, होटल और रेस्टोरेंट पर बढ़ेगा बोझ

Commercial LPG Cylinder Prices Hiked
जयपुर

राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में AI नीति और इंडिया एआई मिशन पर होगा मंथन, आएंगे दुनिया भर के टेक लीडर

Rajasthan Digifest Global Summit
जयपुर

अमायरा आत्महत्या मामला: स्कूल पर कार्रवाई या 5500 बच्चों को सजा? CBSE के फैसले से अभिभावक परेशान

Amayra Suicide Case
जयपुर

नए साल में मिलेगी बड़ी सौगात, जानें कब तक पूरा होगा 1400KM लंबे 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम

Delhi-Mumbai-Expressway
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.